El técnico perfilará el equipo hoy en la práctica de Boca Unidos

En la práctica prevista para hoy se espera que el técnico de Boca Unidos, Claudio Marini, ordene una práctica formal para comenzar a perfilar el equipo que deberá presentarse el domingo en Ramallo en la continuidad del torneo Federal A, con la misión de revertir la racha adversa de resultados y rendimiento futbolístico que viene atravesando.

El DT tendrá que hacer un cambio obligado a raíz de la sorpresiva salida del arquero Jorge Carranza, (rescindió su contrato para ir a jugar en la Primera Nacional con Instituto) y todos los números para reemplazarlo los tiene quien venía haciendo de suplente, Christian Martínez.

El ex Cambá Cuá, incluso, tuvo minutos como titular en el Federal A suplantando a José Aquino, por lesión, ante Unión de Sunchales y frente a Sportivo Belgrano de San Francisco.

Martínez también tuvo acción en la fase preliminar de la Copa Argentina, jugando el partido de ida en Formosa ante San Martín.

Además de esta variante, se espera que el técnico haga otras modificaciones. A la luz de los últimos rendimientos, que Boca Unidos tiene que cambiar, no hay dudas. Esos cambios podrán ser táctico, de nombres, o una conjunción de las dos cosas, ya que los tiempos exigen volver a parar en cancha un equipo sólido.

En la derrota del domingo frente a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay (4-1), la segunda consecutiva en condición de local, el equipo tocó fondo. Contó con la tenencia de la pelota pero no lastimó en ataque y sufrió cada vez que el rival cruzó la mitad de la cancha, mostrando una endeblez defensiva alarmante.

Para colmo, cuando logró empatar el partido en una acción individual de su goleador, Antonio Medina, y se esperaba que pudiera dar vuelta el resultado, en la primera de cambio volvió a recibir un gol en contra que lo dejó nocaut, a tal punto que el rival lastimó otras dos veces a un equipo que lució sin reservas anímicas.

En el único triunfo conseguido tras la reanudación del Federal A, de local ante Chaco For Ever, el equipo correntino salió a la cancha con un esquema táctico que incluyó a tres mediocampistas de recuperación (Matías Espíndola, Diego Sánchez Paredes y Martín Ojeda), y pese a que en algunos pasajes del juego la pelota fue del rival, no pasó grandes sofocones defensivos y terminó el juego sin recibir goles.

Espíndola dejó atrás un fuerte traumatismo en la pierna sufrido en el partido ante Unión de Sunchales, y Sánchez Paredes cumplió la fecha de suspensión por acumulación de amonestaciones.

Los que deberán esperar por estar lesionados son Cristian Núñez (fascitis plantar), Ariel Morales y Fernando Allocco (desgarros), aunque este último está cursando la última fase de su recuperación física.

El partido en Ramallo, por la vigésima segunda fecha del campeonato, se jugará el domingo desde las 20 y el árbitro será Sergio Testa, de Bahía Blanca.