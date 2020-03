Macri: “Más peligroso que el coronavirus es el populismo”

El ex presidente Mauricio Macri aseguró ayer que “más peligroso que el coronavirus es el populismo”, debido a que, según juzgó, sus políticas “llevan a hipotecar el futuro”, al exponer públicamente en el V Encuentro Ciudadano organizada por la Fundación Libertad y Desarrollo en Guatemala

En su primera actividad en el exterior del país tras dejar la Casa Rosada, el ex mandatario sostuvo que para lograr la unidad del continente americano debe “lucharse contra los peligros del populismo”.

Como uno de esos peligros, Macri ubicó “el relativismo moral”, que caracterizó como la “indiferencia” ante los hechos y decisiones públicas que afectan la vida de los habitantes, “donde todo da lo mismo”, a la vez que “destruye el trabajo y respeto a la ley”, reflexionó.

Desde el inicio de su gestión, y en linea con la estrategia planteada por los Estados Unidos, el ex mandatario mantuvo una dura posición hacia el gobierno venezolano de Nicolás Maduro

“Para mí, algo mucho más peligroso que el coronavirus es el populismo. El populismo lleva a hipotecar el futuro. Compromete no solo el desarrollo sino el futuro básico de las comunidades”, apuntó Macri, quien participó en uno de los tres paneles del encuentro llamado “Centroamérica, dramas y oportunidades, desafíos y soluciones”.

El ex presidente sostuvo que los gobiernos populistas “necesitan gobernar sin contrapesos para poder imponer todas las arbitrariedades que niegan los avances del mundo y de la tecnología”.

En su ponencia, Macri ponderó la revolución tecnológica por facilitar la vida de las personas, aunque planteó la necesidad de “mejorar las asimetrías”.

“Hoy día apretamos un botón y tenemos un auto. Apretamos un botón y tenemos una habitación. Apretamos un botón y escuchamos música o tenemos una película. Apretamos un botón y tenemos pareja”, aseveró.

Por último, el ex presidente aseguró que los gobiernos de Latinoamérica necesitan “reglas claras y permanentes para acumular la inversión y capital, que es lo que te lleva al desarrollo”.