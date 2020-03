Dengue: multiplican los operativos porque siguen detectando nuevos casos positivos

En varias localidades del interior de Corrientes se sumaron nuevos casos positivos de la enfermedad. Por lo tanto, se mantienen los operativos de bloqueo y se intensificaron las tareas de concientización. Desde Ituzaingó informaron sobre tres pacientes. En tanto que una joven fue trasladada ayer al Hospital Llano en estado grave y estiman que hoy se sabrán los resultados de los análisis. Mientras que en Paso de la Patria esperan los resultados de cinco casos sospechosos y son tres los positivos. En Bella Vista se registró el primer paciente y en Santa Ana detectaron el segundo caso, luego de que ayer El Litoral informara que se confirmó que una persona estaba afectada por dengue.

“Ya se hicieron los bloqueos correspondientes por los nuevos casos. Ayer (martes) a la mañana se registraron dos positivos. Se trata de una pareja de adultos mayores. Y horas después se detectó otro paciente, un señor mayor, también positivo. Esos tres casos son autóctonos y se realizó en forma inmediata el bloqueo correspondiente”, aseveraron a El Litoral desde el equipo de salud que está trabajando en Ituzaingó.

Tras lo cual comentaron que “hoy (miércoles) atendimos a una joven de 18 años que estaba grave y ante la posibilidad de que se trate de dengue grave, se la derivó al Hospital Llano de Corrientes”. En tanto, al cierre de esta edición, desde la mencionada ciudad aclararon que “mañana (por hoy) recién se sabrá si se trata o no de un caso grave”.

Pero más allá de este caso en particular, aseveraron que “estamos todos trabajando sin cesar”. En este punto indicaron que además de todos los recursos humanos que están disponibles, “para la fumigación contamos con una camioneta y una mochila provista por Nación y otras dos mochilas aportadas por la Provincia”.

Por otra parte, en diálogo con El Litoral, el intendente de Paso de la Patria, Guillermo Osnaghi, indicó que “nosotros tenemos tres casos confirmados y cinco sospechosos. El viernes tendremos los resultados de esos análisis por parte de Salud Pública”.

Precisamente, el director del hospital local, Claudio Martínez Borda, había expresado el último martes a este diario que todos los casos se dieron en la zona centro de la ciudad, donde fue detectado el primero, que era importado. En tanto, comentó que esa mañana se desplegó un operativo de fumigación en la Escuela Normal.

Similares acciones se realizaron ayer en otro establecimiento educativo, precisamente en la Escuela Nº 423, además de la Municipalidad y el edificio de Prefectura. Al respecto, Osnaghi detalló que “hoy (por ayer) realizamos el bloqueo vectorial en esta parte del centro y en la Chacra 32. En los operativos, primero intervienen los agentes sanitarios que -casa por casa- van brindando información sobre la enfermedad, avisan sobre la fumigación y el descacharrado. Y por la tarde, el camión con personal municipal pasa a retirar los elementos que van descartando los vecinos”.

En este sentido agregó que “tenemos programadas acciones hasta el día 7. La gente no tiene que entrar en pánico, tiene que entender que este no es un trabajo solo de la Municipalidad o de Salud; es esencial que los vecinos colaboren para que no prolifere el vector”.

Primero y segundo

Bella Vista fue otra de las comunas que ayer informó la detección de su primer caso positivo de dengue.

En esta oportunidad, luego de una reunión ampliada con los equipos de salud, el intendente Walter Chávez detalló que “se trata de una persona joven que regresó de un viaje a Ituzaingó y una vez confirmado el caso positivo hemos convocado a todos los que participan en estos casos”. Con respecto a esto, explicó que en forma inmediata comenzaron con las tareas de bloqueo y la reiteración de información sobre las medidas de prevención, en especial, en la zona donde vive el paciente.

Por su parte, la directora del hospital de Santa Ana, Laura Estigarribia, confirmó a El Litoral la aparición de un nuevo caso positivo en la localidad. “Se trata de un docente que acudió a la guardia en la tarde noche de ayer (martes). A la mañana siguiente se realizó el análisis en el Laboratorio Central en Capital y ahora ya nos confirmaron que es positivo”, expresó la profesional de la salud en horas de la tarde. Comentó además que ya se procedió al bloqueo de toda la zona.

“El protocolo indica que si el médico considera que la persona que acude con síntomas de fiebre puede ser un caso sospechoso, debe llenar un formulario; se realizan los análisis y mientras se aguardan los resultados, ese paciente ya debe ser medicado con paracetamol. Además, la persona afectada debe hacer reposo y mantenerse aislada en su hogar”.

Añadió que en paralelo “se procede al bloqueo, que consiste en la fumigación de la casa y de las manzanas alrededor”.

Finalmente, Estigarribia dijo sobre este segundo caso que “no sabemos si es importado o autóctono porque el paciente estuvo en Capital y en San Cosme, a diferencia del primero, que empezó a manifestar los síntomas luego de estar en la provincia de Misiones”.