Cuarto intermedio en la audiencia para definir qué pruebas se aceptarán en la causa contra los ex funcionarios

En el Tribunal Oral Penal de Mercedes se realizó ayer una audiencia en la que se definiría qué pruebas serían aceptadas para ser parte del juicio contra los ex funcionarios de Perugorría: Angelina Lesieux y Jorge Corona (jefes comunales); Patricia Vera (tesorera); Ernesto Moray Mussio (auditor municipal); y Sabrina Lammens (secretaria de Gobierno). Esto es en el marco de una causa en la que se investigan presuntas anomalías en la administración de recursos que Nación envió a la Comuna para solventar varias obras públicas.

“Se pasó a un nuevo cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 11.30. Estimamos que en esa jornada los magistrados se expedirán sobre los planteos que realizamos y podrían fijar la fecha de debate”, expresó a El Litoral uno de los abogados defensores.

Haciendo referencia a lo sucedido en la audiencia que ayer comenzó a las 8.30 y se extendió hasta aproximadamente las 13. En ese periodo, la fiscalía expuso los informes de las pruebas que tendrían para fundamentar las acusaciones contra los ex funcionarios. “Pero objetamos la incorporación de esas pruebas porque no se cumplió con la custodia correspondiente de la documentación. Por ejemplo, no están lacradas las cajas, entonces nosotros no sabemos si lo que está adentro fue o no secuestrado en los lugares que ellos dicen”, argumentó uno de los letrados.

Tras lo cual agregó que “a eso se suma que al detallar las presuntas pruebas, señalan una serie de sobres que contienen documentaciones varias. Es decir, no está especificado si son cheques, facturas o qué”.