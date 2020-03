A dos años de ser electo y por vía judicial, un ex Jefe comumal asumirá como concejal

Isaac Ramírez, en diciembre de 2013, culminó su mandato como intendente de Berón de Astrada. Y cuatro años después, fue electo como concejal. Sin embargo, no pudo asumir porque, en base al planteo de un grupo de vecinos, la mayoría de los ediles resolvieron que había incompatibilidades que le impedían al ex Jefe comunal jurar como integrante del recinto legislativo.

Ante esta situación, Ramírez acudió primero al Juzgado de Paz local. En esa instancia y en las siguientes obtuvo un fallo favorable. Por eso, ahora desde el Superior Tribunal de Justicia envió la notificación al primer organismo judicial citado para que se efectivice la jura.

“Estimo que en los próximos días se concretará esa notificación. Pero lo importante es que se logró un fallo favorable porque nunca existió esa incompatibilidad que denunció un grupo de personas y por lo cual después no me dejaron jurar”, expresó Ramírez al ser consultado porEl Litoral. En este contexto, explicó que, entre las objeciones que le realizaron figuraba “que supuestamente yo percibiría un doble sueldo, lo cual era mentira porque ya había presentado en el Concejo el documento en el que constaba que el ministro había aceptado mi renuncia como director del Centro de Salud e incluso también renuncie a mi dieta”. Por lo que el ex Jefe comunal viviría sólo de los recursos que percibiera como médico.

“Además, plantearon que durante mi gestión no había presentado rendiciones en el Tribunal de Cuentas, pero todo eso fue completado”, indicó. Al mismo tiempo destacó que “si bien transcurrieron dos años de la fecha en la que debería haber asumido, lo importante es que se clarificó todo y que en la Justicia quedó demostrado que cumplía con los requisitos para asumir en el cargo para el cual la gente me eligió a través del voto”.