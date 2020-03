Snopek defendió la idea de intervenir la Justicia

El senador nacional jujeño Guillermo Snopek volvió a defender ayer el proyecto que presentó en el Congreso para intervenir el Poder Judicial de Jujuy, que comenzará a ser analizado la semana próxima en el Senado, y dijo que lo que busca es que en la provincia “haya garantías constitucionales del debido proceso”.

“Lo único que busco es que en Jujuy haya garantías constitucionales del debido proceso”, dijo Snopek en declaraciones a FM Concepto, en las que negó que su iniciativa apunte a la situación judicial de la detenida dirigente social Milagro Sala, con prisión domiciliaria.

“Hay que distinguir la cuestión política de la judicial”, precisó ayer.

La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por María de los Angeles Sacnún (Frente de Todos), iniciará el próximo martes el tratamiento del proyecto que solicita la intervención del Poder Judicial de Jujuy, que fue presentado por el senador peronista.

El proyecto para intervenir el Poder Judicial de Jujuy establece que el “Gobierno nacional designará un interventor federal” por un año (que se puede extender uno más) y declara “en comisión a miembros de la Corte, el Ministerio Público y todos los magistrados de tribunales inferiores”.

“En este último tiempo he recibido todo tipo de ataques montados desde el Estado provincial para desprestigiar este proyecto, pero no atacan los fundamentos por los cuales ha sido presentado”, dijo hoy el senador en relación a las críticas del gobernador jujeño Gerardo Morales.

El miércoles último, Morales encabezó una movilización en la capital jujeña en rechazo al proyecto, y considera que el objetivo de la iniciativa es “liberar a Milagro Sala, garantizar la impunidad y volver al clima de violencia al que los jujeños no queremos volver”.