Karlen logra que le paguen 4 años de dieta: $8 millones

El parlamentario del Mercosur por Corrientes, Alejandro Karlen, logró que la Justicia ordene al Estado argentino que le pague la dieta de 4 años. “Son alrededor de 8 millones, menos el 30 por ciento de ganancia”, explicó a El Litoral.

“El juicio ya lo había ganado. Ahora salió la ejecución de condena. Así que el Estado debe pagarme. Mi dieta es la misma que la de un diputado nacional, la única diferencia es que me pagarán los 4 años juntos”, detalló.

Entre risas, Karlen bromea: “Ya tengo los fondos para la campaña electoral”.

El parlamentario del Mercosur explicó que sólo 4 legisladores serán beneficiados por el fallo. “Somos los 4 que judicializamos la cuestión. El resto de los parlamentarios tenían otros cargos o estaban jubilados”, detalló.

Están en la misma situación los parlamentarios Nelson Nicoletti (Partido Justicialista), Cecilia Britto y Fernanda Gil Lozano (ambas dos del Frente para la Victoria)

Un fallo de la Cámara Nacional Electoral habilitó el pago de cuatro años de sueldos de manera retroactiva a un legislador del Parlasur. La decisión, además de habilitar a unos tres miembros más del llamado parlamento del Mercosur para que presenten sus reclamos judiciales y cobrar esos salarios de manera retroactiva, puede generar el precedente de un reclamo generalizado para que los miembros argentinos de ese cuerpo, hoy 43, reciban salario en caso de que no tengan otros puestos en el Estado que se superpongan con dicho sueldo.

El diputado del Parlasur beneficiado es Alejandro Hernán Karlen, del Frente para la Victoria. Es presidente de la Comisión Asuntos Económicos, Financieros, Comerciales, Fiscales y Monetarios de ese parlamento.

Dirigente que quiere lanzarse a competir por la gobernación de Corrientes, Karlen inició su demanda hace cuatro años representaría unos 160.000 pesos por 48 meses, sin dietas ni viáticos. En total casi 8 millones de pesos, a cobrar sólo por un legislador cuando así lo disponga la jefatura de Gabinete. Miembros del Parlasur señalaron que, como también hicieron su presentación judicial otros tres legisladores, si la Justicia fallara a favor de ellos, habrá que pagarles: cerca de 24 millones de pesos más. En total serían 32 millones de pesos.

En ese sentido, el fallo obliga al Estado a incluir el pago de todo lo que le corresponde a Karlen en el presupuesto nacional. Debe pasar por Finanzas y luego ser aprobado por Jefatura de Gabinete .

La situación expresa también la negligencia y la falta de una política de Estado sobre qué hacer con el Parlasur y sus parlamentarios, donde además, en el caso argentino se han dado debates intensos que hacen a la grieta política interna.

Una de ellas tuvo lugar en los primeros días de 2016, tras asumir Mauricio Macri el gobierno, y cuando la dirigente kirchnerista jujeña Milagro Sala fue detenida por la Justicia. Había sido electa diputada del Parlasur para el Frente de la Victoria pero nunca llegó a asumir. Eso generó una dura pelea entre kirchneristas y macristas dentro de este cuerpo legislativo que debería ocuparse de los temas sudamericanos.

Si bien al llegar al poder Alberto Fernández, el presidente del Parlasur, el argentino Oscar Laborde y el resto del grupo recibió señales de que tendrían el apoyo nacional para levantar perfil y actividades tras cuatro años de parálisis, no hay presupuesto para responder a ciertas demandas. Y además la agenda del Mercosur está convulsionada.

La Justicia ya determinó que reciban dietas y viáticos que la gestión de Macri recortó, sin contemplar la posibilidad de juicios. Y es claramente otro tema a resolver cómo será su elección. Los actuales parlamentarios seguirán hasta las elecciones legislativas de 2021, aunque sus reuniones, son muy esporádicas.