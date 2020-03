“El glaucoma no es una enfermedad curable o que desaparece, pero puede detenerse su evolución natural”

Desde ayer y hasta el 13 de marzo se conmemorará la Semana Mundial del Glaucoma y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste se suma a esa iniciativa que tiene el objetivo de concientizar sobre esa enfermedad y lograr diagnósticos tempranos.

En este contexto, el viernes 13 se realizarán controles gratuitos en diversos centros de salud públicos y privados.

“Lo que se intenta con esta campaña es detectar casos de glaucoma tempranamente para poder tratarlos”, comentó la titular del área de Oftalmología de la unidad académica, doctora Rosana Gerometta, para luego explicar que “no es una enfermedad curable o que desaparece, pero puede detenerse su evolución natural”.

Explicando en qué consiste la patología, la especialista dijo: “Dentro del ojo hay una circulación de líquidos que el ser humano no nota porque ocurre todo en el interior del globo ocular. En el caso de los pacientes con glaucoma, esa circulación está alterada, aumentando la cantidad de líquido dentro del ojo e incrementando la presión ocular. Esa suba de presión hace que, con el tiempo, se destruyan los tejidos oculares que no están preparados para soportarla y ahí es cuando aparecen las alteraciones visuales. Lo que hay que recalcar es que todas las alteraciones visuales que provoca el glaucoma van robando visión y no la devuelven”.

Continuando con lo anterior, expresó: “Hoy en día, con los adelantos tecnológicos, se conoce mucho más de esta enfermedad y se habla ya de una familia de enfermedades con el apellido glaucoma. Dentro de esa familia, hay distintos integrantes y el más común es el glaucoma crónico simple, al cual va dirigida la campaña. Esta patología es de larga evolución, va sacando visión, no la devuelve y no evidencia síntomas”.