Aedes aegypti y su problemática sanitaria

Por el Dr. Jorge Osvaldo Gorodner

Especial para El LitoralEl país está atravesando un renovado ataque epidemiológico de dengue, circulando simultáneamente los serotipos I, II y IV del virus. Dicha circunstancia preocupa por la probable aparición de casos graves de dicha patología. Además es el vector de la fiebre zika, chikungunya y fiebre amarilla, entre otras.

El Aedes aegypti es el agente transmisor de las patologías señaladas. No hay transmisión interhumana, salvo casos sospechosos en la fiebre por virus zika debido a la transmisión de la madre al hijo y su relación con casos de microcefalia; la neurológica con Síndrome de Guillain Barré; la sexual por haberse aislado virus en semen de hombre, además de hallazgos en sangre, saliva y orina de seres humanos.

El Aedes aegypti constituye el eslabón principal de la cadena de transmisión. Otro lo constituye el hombre, por cuanto la hembra del Aedes necesita para su reproducción de la sangre del mismo, la que obtiene a través de la picadura al ser humano. Si el hombre se encuentra en fase virémica, el Aedes una vez que lo picó, se convertirá en el agente transmisor de cualquiera de las patologías consignadas.

El ciclo de vida Aedes aegypti dura en total entre 7 y 8 días. Su vida como adulto es de hasta dos meses.

La polución de mosquitos Aedes, la circulación viral -incrementada por los traslados de viajeros- y las condiciones socioambientales deficientes, tornan problemática la prevención y el eventual control de estas patologías. Se encuentra actualmente en más de 100 países, transmitiendo diariamente el dengue entre millones de personas y al mismo tiempo mantiene en riesgo constante de contraerlo a más de 200 millones de seres humanos en todo el mundo.

Para la prevención del dengue, fiebre zika, fiebre chikungunya y la fiebre amarilla, las personas pueden protegerse de las picaduras de mosquitos mediante el uso de repelentes, vistiendo camisas con mangas y pantalones largos. La eliminación de los criaderos donde se reproducen los mosquitos impide la propagación del virus. Ello conlleva a la eliminación de todo tipo de colector hídrico por pequeño que éste sea. El tratamiento inexcusable de lugares con acceso vedado es otro factor de suma importancia para el control vectorial. El Estado debiera disponer de medidas legales para superar dicha contingencia. Así también, debiera experimentarse la factibilidad de utilizar drones fumigadores. A lo que debe añadirse la información sobre la resistencia del Aedes aegypti a insecticidas, por lo cual deben priorizarse las acciones de limpieza e higiene.

Otro dato a tener en cuenta es la experiencia brasileña empleada en Piracicaba, Brasil, con mosquitos transgénicos para combatir el Aedes aegypti. Los mosquitos transgénicos se aparean en libertad con hembras salvajes y transmiten el “gen letal” a sus descendientes, por lo que la nueva generación de mosquitos muere antes de llegar a la fase adulta, disminuyendo así su población en un 82 % y el número de casos de dengue pasó de 133 a 1 (http://www.infobae.com/2016/01/31/1786799-un-mosquito-modificado-geneticamente-sera-utilizado-prevenir-el-Zika).

Cabe esperar contar con vacunas efectivas y accesibles en el futuro para la prevención de estas patologías tropicales del subdesarrollo de alto costo sanitario y social. La vacuna Dengvaxia del Laboratorio Sanofi-Pasteur, “está recomendada para los países donde hay mucha circulación viral y alta mortalidad, no para los brotes y otorga inmunidad después de un año de la primera dosis, por lo que en Argentina no se la recomienda”.

Para alcanzar el éxito deseado en la lucha contra el dengue, es recomendable lograr la participación cotidiana de una población responsable, educada y con conocimientos y prácticas higiénicas, por cuanto los desafíos planteados no se podrán solucionar sin la participación de todos los sectores de la sociedad.

Ortega y Gasset dijo “argentinos, a las cosas”. Cada uno debe hacer lo que le corresponde y con eficiencia. El sector público y la comunidad deben actuar de conjunto en las acciones preventivas y de control. No actuar en consecuencia hará perder tiempo y dinero en acciones que, debidamente coordinadas, no implicaría superponer esfuerzos con el costo consiguiente.

