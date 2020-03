Aumento a municipales: 22.400 de sueldo mínimo, plus de 1.500 y 2.500, y bono de $3.000

Con respecto alplus municipalque incluye a todos los agentes municipales llegará a los $1500 en el mes de marzo, a los $2000 en el mes de julio y a los $2500 en el mes de noviembre.

Mientras que se incorpora unPlus Complementariode carácter mensual, que incluye a todos los agentes municipales que será en el mes de marzo de $1000, elevándose a $1500 a partir del mes de noviembre.

También se acordó elpago por única vez de una suma extraordinariade carácter no remunerativo, no bonificable a los agentes escalafonados (planta permanente y planta no permanente), por la suma de $3000, a abonarse en tres cuotas de $1000 pesos cada una en marzo, mayo y septiembre de este año.

Esto implica que con todas las medidas económicas acordadas se logra un piso mínimo de recomposición salarial globalizada del 36 % anual.

La recomposición global de bolsillo del Sueldo Mínimo Garantizado en el mes de marzo que será de un valor de $19930, en el mes de julio de $20360, y en el mes de noviembre de $22400.

Se acordó también la recomposición global de bolsillo de los beneficiarios del Programa de Capacitación LaboralNeike Chamigoen el mes de marzo de $ 9900, en el mes de julio de $10700, y en el mes de noviembre $12000.

Representantes del Ejecutivo Municipal, del Concejo Deliberante y de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales llegaron a un acuerdo en la reunión de la Comisión Paritaria Permanente. La reunión se realizó esta mañana en las oficinas de la Secretaría de Coordinación de Gobierno.

Los trabajadores municipales tendrán un aumento del 36% durante el año, en forma escalonada que incluye el aumento en el plus municipal, y la incorporación de un plus complementario. También accederán al pase a planta permanente por concurso y el pase a contrato del programa Neike, que mejorará las condiciones laborales de los municipales.

Además, se acordaron trabajar en distintos puntos que hacen a la formación permanente de los trabajadores para brindar un mejor servicio a los vecinos, y continuando el proceso de modernización del municipio, realizando capacitaciones a través del IFCAM (Instituto de Formación y Capacitación del Agente Municipal).





MEJORES CONDICIONES LABORALES



Durante los encuentros también se discutieron sobre temas de interés para los trabajadores municipales como la convocatoria a concursos para el pase a planta permanente y para cargos jerárquicos. Cabe destacar que el año pasado los agentes de la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial accedieron por concurso a 40 cargos jerárquicos.

Se acordó continuar la convocatoria en etapas a concursos a planta permanente y cargos jerárquicos de carrera administrativa (creando más cargos de carrera, como ser el de los supervisores en áreas operativas) con la participación de la AOEM en las instancias necesarias a los fines de coordinar las evaluaciones respectivas.

También se acordó continuar con el Plan de inserción laboral de los beneficiarios del programa Neike Chamigo a la planta no permanente (contrato) en dos etapas semestrales, considerando antecedentes (antigüedad), especificidad del sector, competencias y oposición, y previa capacitación laboral, siempre teniendo en cuenta la cuestión presupuestaria.

Se decidió conformar una Mesa de Trabajo entre el Ejecutivo Municipal, representantes del Honorable Concejo Deliberante y representantes de la AOEM, a los fines de elaborar una propuesta normativa de modificación del escalafón municipal, previsto en la Ordenanza N° 1525 y modificatorias, con el objetivo de recuperar la carrera administrativa alentando la capacitación constante, priorizando el mérito, generando unificación normativa.

Se determinó también la continuidad de las reuniones paritarias sectoriales para nuevas áreas a los fines de abordar reivindicaciones y cuestiones puntuales de las mismas. Y continuar con los cursos de capacitación permanente para todos los agentes municipales contribuyendo así, a su desarrollo personal, la prestación de mejores servicios a los ciudadanos y sostener la modernización la administración municipal, a través del Instituto de Formación y Capacitación a Agentes Municipales (IFCAM).