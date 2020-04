Fiesta del Surubí: en 15 días anunciarán si se reprograma o se suspende hasta el 2021

Tras la extensión de la cuarentena social obligatoria y preventiva, también se prolonga la decisión definitiva sobre la Fiesta Nacional del Surubí respecto a si se reprograma para otra fecha o bien si se suspende hasta el año que viene.

Cabe recordar, tal como informó El Litoral en ediciones recientes que, una vez establecido el aislamiento obligatorio por parte de la Presidencia de la Nación y por el Gobierno de la Provincia, respectivamente, la Municipalidad de Goya y la Comisión de Pesca (Comupe) resolvieron suspender transitoriamente las actividades del acontecimiento pesquero y cultural hasta el 31 de marzo, fecha que inicialmente se estableció para la cuarentena mencionada, y a partir de ahí se tomaría una decisión.

Consultado al respecto, el presidente de la Comupe, Samuel Cáneva, explicó a El Litoral que “naturalmente está suspendida para la fecha que teníamos programada del 27 de abril al 3 de mayo, porque estamos a poco tiempo y además por una cuestión lógica de proteger a la gente”.

En tanto que recordó “la Fiesta está suspendida transitoriamente, tal lo resuelto en un comunicado que dimos a conocer ni bien se determinó la cuarentena obligatoria, con la Comupe y el viceintendente, Daniel Avalos, a cargo del Ejecutivo, en la que informamos que a partir del 31 de marzo íbamos a evaluar la determinación definitiva”. A lo que agregó: “Como ahora se prorrogó el aislamiento, y por razones obvias el evento no se va a estar haciendo en la fecha estipulada. Hoy (ayer) estuve en comunicación con el intendente (Ignacio Osella) hablando al respecto”.

Aclaró que “de acá a unos 15 días, luego del 13 de abril nos estaríamos reuniendo para poder analizar y ver si pasamos a otra fecha o bien si directamente pasamos al año que viene”. A la vez que subrayó: “Hoy lo primordial es la salud, no podemos pensar en otra cosa y es natural que sea así, hay otras prioridades”.

Mientras que sobre el escenario actual y la Fiesta del Surubí, señaló que “hay que tener en cuenta que al concurso de pesca vienen pescadores de todas partes del país y del exterior y también estaríamos poniendo en riesgo a todos, así que hay muchos detalles por ver y hacerlo en forma prudente”.

Como dato histórico, Cáneva indicó que, en caso de no efectuarse el acontecimiento este año será la cuarta vez que se suspenda, ya que anteriormente ocurrió “en 1982 cuando fue la guerra de Malvinas y luego dos veces más en época de inundaciones”.

(JPV)