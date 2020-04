Organizan campaña solidaria para universitarios varados en Corrientes

Un grupo de estudiantes de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional del Nordeste sufre las consecuencias de estar alejados de sus familias en medio de la cuarentena. Muchos de ellos se fueron quedando sin recursos y con la imposibilidad de volver a sus pueblos de origen.

Es por ello que docentes de la carrera activaron una campaña solidaria para asistir a los jóvenes que no están pasando un buen momento. Algunos incluso ya no tienen casi para comer.

Los interesados en colaborar pueden hacerlo con alimentos contactándose al 3795335562. También se puede ayudar con dinero a través de MercadoPago:

En diálogo con Ellitoral.com.ar, Valeria, una de las docentes que impulsó la campaña explicó que junto con otros profesores se dieron cuenta que tenían estudiantes con serios problemas económicos. "Muchos perdieron sus trabajos y a otros sus familias se quedaron sin la posibilidad de asistirlos", detalló.

Esta acción solidaria busca colaborar con 53 alumnos que llegaron desde distintos puntos del país a Corrientes, incluso hay personas de Paraguay.

Las donaciones se aceptan hasta este jueves 2 de abril y el viernes 3 entregarán las mercaderías.

En corrientes por la Pandemia. Ellos no pueden volverse a su casa y muchos ya no tienen plata ni nada para comer, la están pasando muy mal, y ella tuvo la iniciativa de juntar algo para ayudarlos, les ruego q, si no pueden donar, den RT a esto, ayudarían muchísimo a muchos chicos