Ameal bajó las expectativas a un posible arribo de Cavani

Jorge Amor Ameal, presidente de Boca Juniors, reconoció ayer que la “economía” de su club “no es la de Edinson Cavani”, ante la posibilidad de incorporar al delantero del Paris Saint Germain de Francia.

“A nosotros nos llena de orgullo que un jugador como Cavani diga que quiere vestir la camiseta de nuestro club. La realidad es que la economía nuestra no es la de Cavani”, comentó el directivo con el programa radial “Pintado de Azul y Oro”.

La posibilidad de que el futbolista uruguayo juegue en Boca se hizo latente a raíz de las declaraciones días atrás del colombiano, Jorge “Patrón” Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol y allegado al vicepresidente segundo, Juan Román Riquelme, quien señaló que la llegada de Cavani “es una posibilidad, y creo que podría darse pronto”.

“Antes de Cavani, hablábamos de Paolo Guerrero. Y decíamos que Carlitos Tévez no tenía nada que envidiarle a Guerrero. Y así fue, no tuvo nada que envidiarle, ¿o no? Por eso tenemos que pensar más en nuestros jugadores y creer en ellos. Eso sí, nadie va a discutir que Cavani es un gran jugador”, recordó Ameal.

Además, el representante de Cavani, Nando Guglielmone, en diálogo con Mundo Boca Radio, aseguró: “Nadie nos llamó desde el club y por suerte hay muchos interesados de contar con él. Por ahora, Atlético de Madrid es uno de los posibles destinos”.

De esta manera, las chances de Boca se comenzaron a desvanecer, a pesar del deseo de la dirigencia y del cuerpo técnico encabezado por Miguel Ángel Russo.

El deseo de Zárate

El delantero de Boca Juniors Mauro Zárate expresó ayer su deseo de poder continuar en el club después de junio, cuando finaliza su contrato, y extender el vínculo hasta terminar su carrera.

El atacante, de 33 años, admitió que le gustaría terminar su carrera en el xeneize pero remarcó que todavía no habló con la dirigencia sobre su continuidad después del 30 de junio, fecha en la que culmina su vínculo con el club.

“Decidí venir a Boca porque sabía que iba a ser todo muy lindo. Estoy contento porque fue una buena decisión”, afirmó Zárate, quien llegó al club a mediados de 2018 luego de una polémica salida de Vélez Sarsfield.

El ex Lazio, de Italia, contó, en radio La Red, que todavía no habló con la dirigencia pero en caso de que le ofrezcan un contrato extenso aceptaría porque le “gustaría terminar” su carrera en el club de La Ribera.