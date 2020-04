Aseguran la plaza a los clasificados a los JJ.OO.

El Comité Olímpico Internacional (COI) aseguró que todos los atletas que ya se habían clasificado para los Juegos de Tokio 2020 tienen asegurada su plaza para la cita olímpica, postergada para el año próximo por el coronavirus.

El COI emitió un comunicado en el que garantizó que todos los atletas que habían ganado el derecho a participar en Tokio 2020, para disciplinas individuales o por equipos, mantienen el derecho adquirido para competir del 23 de julio al 9 de agosto de 2021.

Hasta el momento, hay 6.200 atletas clasificados para los Juegos, lo que significa un 56% del total de deportistas que asistirán al evento en la capital japonesa.

Los demás deberán clasificarse mediante los Preolímpicos que fueron postergados por la pandemia del covid-19 y que serán reprogramados en los meses previos a julio del año próximo.

Presunto soborno

A pocas horas de la oficializarse la nueva fecha de realización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que finalmente van a celebrarse del 23 de julio al 8 de agosto de 2021 por pandemia mundial del coronavirus, se ha conocido un presunto caso de corrupción que involucra a un miembro del Comité Organizador de esta edición de la máxima cita deportiva.

Según ha revelado la agencia Reuters a partir de una investigación, un hombre de negocios japonés llamado Haruyuki Takahashi recibió USD 8,2 millones para asegurar que la candidatura de la capital nipona cuente con el apoyo de varios integrantes del Comité Olímpico Internacional (COI), siendo luego recompensado con un puesto en el Comité Organizador.

El propio Takahashi, de 75 años, ex ejecutivo de la agencia de publicidad Dentsu Inc., confirmó en entrevistas con Reuters que su trabajo consistió en convencer a miembros del COI como Lamine Diack, ex presidente de la World Athletics, al que le dio regalos, incluidas cámaras digitales y un reloj.

“Fueron regalos baratos”, se excusó este empresario, quien reconoció haber recibido los pagos, pero se negó a dar más explicaciones sobre el dinero, asegurando además que era normal proporcionar obsequios como una forma de lograr buenas relaciones con funcionarios importantes.

“No vas con las manos vacías. Eso es sentido común”, dijo Takahashi al ser indagado por la agencia Reuters por los regalos que le dio a Diack, alguien que ya había sido acusado de recibir dinero durante la elección de Río de Janeiro como sede de los JJOO anteriores.

La investigación apunta a que esos USD 8,2 millones fueron financiados principalmente por empresas japonesas. Y después del exitoso desempeño en la campaña, Takahashi fue nombrado miembro de la junta del Comité Organizador de Tokio 2020 que preside el ex primer ministro japonés Yoshiro Mori, quien no respondió a las preguntas de Reuters.