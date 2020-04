El Paraná llegó a 1,31 metro, una de sus marcas más bajas de las últimas décadas

El nivel del Paraná en general y en Corrientes especialmente se encuentra muy por debajo de lo habitual y ayer incluso se batió un récord si se tienen en cuenta las marcas de las últimas décadas. Según el registro oficial de la Prefectura Naval Argentina, la altura del río fue ayer de 1,31 metro, bajando varios centímetros con respecto a la jornada del lunes.

Esta cifra es inferior a las otras dos marcas mínimas que se dieron desde el 2000 hasta la actualidad. De esta manera, el Paraná cuenta con menos caudal incluso que en 2009 cuando la altura fue de 1,51 y en noviembre del año pasado fue inferior a 1,50 metro.

De esta manera, la bajante se convirtió ya en histórica, no sólo por los registros escasos en el puerto de Corrientes sino también por lo prolongado de la tendencia. Desde mediados del año pasado, el Paraná comenzó a descender de manera paulatina y sostenida, estacionándose en varios momentos cerca de los 2 metros o incluso en marcas inferiores. Más allá de pequeños repuntes que se dieron a comienzos de este año, lo cierto es que el bajo caudal se encamina a cumplir un año, debiendo estar, según lo habitual, más cerca de los 3 metros en este tramo del curso de agua.

Aunque no hay previsiones puntuales y certeras aún, algunos especialistas estiman que el río volverá a tener un caudal medianamente habitual para mediados de año. Así, de normalizarse la situación en junio, el Paraná habrá cumplido un año en bajante y batiendo varias veces los récords de las últimas décadas, entre las que se encuentra la marca de ayer.

Mientras tanto, se mantienen restricciones de navegación, ahora por el aislamiento social preventivo por el coronavirus, aunque anteriormente ya habían advertido sobre el riesgo de los vehículos acuáticos por la presencia de bancos de arena muy cercanos a la superficie del agua. En tanto, desde antes de la cuarentena rige una veda especial para proteger a los peces por la situación particular del río.

(DS)