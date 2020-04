Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena hasta el 26 de abril

El presidente Alberto Fernández anunció ayer la extensión de la cuarentena obligatoria hasta el 26 de abril inclusive, para prevenir la expansión del coronavirus.

Desde hoy, cada gobernador le dirá al Jefe de Gabinete qué pueblo puede levantar su aislamiento y luego “iremos viendo, poco a poco, dónde podemos focalizar la continuidad de la cuarentena”, dijo Fernández al anunciar que “el 27 de abril volvemos a discutir”.

Según anunció el mandatario en una conferencia de prensa realizada en la Quinta de olivos, el decreto va a ser firmado y publicado mañana y será el Jefe de Gabinete quien tendrá la facultad de administrar la cuarentena. Es decir, flexibilizarla, sostuvo Fernández esta noche.

Asimismo, anticipó que podrán trabajar los talleres mecánicos y las gomerías y autorizarán las salidas con acompañantes de personas discapacitadas y del espectro autista, podrán atender con turnoslos bancos.

Cada gobernador, además del pedido de levantamiento puntual del aislamiento, deberá presentar una propuesta de protocolo de acción que las autoridades locales serán responsables de hacer cumplir.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo subrayó que la decisión de permitir o no algún levantamiento puntual del aislamiento es del Gobierno nacional. La respuesta surgió al recibir una pregunta sobre la autorización para realizar actividad física, que algunos gobernadores plantearon.

Así es que el período de encierro seguirá como cuarentena “administrada” y será “exactamente en los mismos términos; sólo vamos a dictar un decreto que prorrogue la cuarentena ya dispuesta:el aislamiento social va a seguir exactamente en las grandes ciudades y grandes centros urbanos”.

“Aun estamos muy lejos del logro; nadie sabe cuándo va a terminar este martirio, por lo tanto la única posibilidad que tenemos es hacer lo que estamos haciendo”, sostuvo el mandatario.

“Tiene sentido el esfuerzo y no fue en vano quedarse en casa, nos alivió el problema que aun existe”, manifestó.

“Estamos enfrentando una pandemia de alcance inusitado”, dijo Alberto Fernández quien apoyó su mensaje en ejemplos de la velocidad de contagio tanto como comparaciones con otros países, destacando que Argentina se encuentra en una situación mejor.

“El único remedio que todos los infectólogos indican es resguardarse en las casa de cada uno”, sostuvo.

Indicó que aún “debemos aletargar a la velocidad del contagio y garantizar que el sistema de salud pueda dar respuesta a los que se infecten”. “Logramos achatar la curva, si seguimos manteniendo la cuarentena lograremos que la velocidad de contagio sea aun más lenta”, indicó.

“Este -dijo- es un logro de la sociedad toda; tanto esfuerzo no es en vano y en la medida que ganemos tiempo construimos mejores condiciones para atender a todos y cada uno de los que se infectan”.

“Según la velocidad de contagio del inicio de la cuarentena hoy tendríamos que tener 45.000 casos y tenemos 1975”, reveló el Jefe de Estado.

Dijo entonces que con ese registro “estaríamos ocupando el 83% de las camas del sistema de salud y actualmente la ocupación es del 3,9%; de cada 100 que se infectan, 80 se recuperan con un tratamiento leve y del 20 por ciento restante, un 15% necesita terapia intensiva y el otro 5 respiradores en internación”.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Salud, Ginés González García, y del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, acompañaron al Presidente en la presentación de los términos de la nueva cuarentena obligatoria para el país.

