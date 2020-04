Ameal: “Hay clubes que aprovechan la situación”

El presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, fustigó a las dirigencias colegas de algunos clubes al considerar que muchas de ellas “aprovechan ahora esta pandemia de coronavirus para rebajarles el sueldo a los jugadores con los que firmaron contratos que sabían que no podían pagar”.

“Hay muchos clubes que aprovechan la situación. Firmaron contratos imposibles de pagar y aprovechan el coronavirus para rebajar los sueldos, pero nosotros de ninguna manera vamos a hacer eso”, puntualizó el presidente boquense.

“Ningún empleado de mi club va a sufrir un recorte en su salario. Este es un tiempo difícil para todos. No estoy de acuerdo en bajar los sueldos. Esta dirigencia de Boca es seria, somos un club serio y cumplimos nuestros compromisos. Entre mañana y el lunes vamos a hacer los adelantos previstos”, anunció.

La falta de competencia por la cuarentena obligada por la pandemia de coronavirus es la que genera estos inconvenientes económicos, pero Ameal tiene una idea firme para “cuando pase todo esto, que es terminar la Copa de la Superliga y que haya tres descensos. Si vos arrancás un torneo con un formato, tenés que terminarlo así. Ese es nuestro criterio y lo vamos a defender”.

“Nosotros venimos de ganar la Superliga y por eso también pensamos en Miguel Angel Russo para más de diez años. Ninguno puede pensar en otro futuro cuando tenés un gran técnico. Es muy capaz y una excelente persona, y fue el primero que me recomendó Román (Riquelme). Y a los cinco minutos de hablar nos pusimos de acuerdo”, comentó.