Dudas para que se puedan concretar los Juegos el próximo año

El director ejecutivo de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Toshiro Muto, dudó ayer sobre la realización del evento en 2021 debido a la pandemia de coronavirus, que ya provocó la postergación de la fecha original de este año.

“Nadie puede decir si la pandemia va a estar bajo control para julio del 2021 o no y si los Juegos se podrán celebrar entonces o no, pero aunque no podemos darles una respuesta concreta sí les digo que lo único que podemos hacer es trabajar duro para prepararnos para entonces”, afirmó Muto en una rueda de prensa virtual.

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, decretó el pasado martes el estado de emergencia en el país asiático, que suma más de 5.500 casos y 100 muertes, según registros oficiales.

Al ser cuestionado sobre qué ocurrirá si el coronavirus no está controlado para julio del 2021, Muto observó: “En lugar de pensar en planes alternativos, tenemos que concentrarnos en usar la tecnología de la que disponemos y trabajar juntos para encontrar una medicina y superar esta crisis”.

Sobre la propuesta de usar las viviendas de la Villa Olímpica para pacientes con síntomas leves de la enfermedad respiratoria, el director ejecutivo dijo que Tokio 2020 “no está involucrado” en el uso de esas instalaciones para fines diferentes al de los Juegos.