Fabro le respondió a Tevez: “Nosotros no podemos estar sin cobrar un mes”

Las declaraciones de Carlos Tevez respecto a la cuestión salarial de los jugadores del fútbol argentino generaron diferentes posiciones, principalmente con sus colegas del ascenso. “Los jugadores podemos estar seis meses o, en algunos casos, hasta un año sin cobrar”, señaló el capitán de Boca Juniors, último campeón de la Superliga, que además pidió un gesto solidario, reducción de haberes, de sus pares y rápidamente encontró respuestas dentro del ambiente futbolístico.

Así, por ejemplo, el experimentado volante Néstor Ortigoza, hoy en Estudiantes de Río Cuarto señaló que “él no se puede meter en el bolsillo de sus colegas”.

“Lo que dijo Tevez lo tomé por los jugadores de su categoría, los que están en Boca y River, no para los que están en el ascenso, los que ganan menos”, apuntó Mauro Bogado, jugador de Huracán.

También opinó al respecto, Martín Fabro, jugador de Boca Unidos. “Entiendo que hizo referencia a los jugadores de Primera División, desde la Primera Nacional para abajo la situación es distinta. En el ascenso no podemos estar un mes sin cobrar”.

El volante que el próximo 19 de abril cumplirá 35 años señaló cómo es la situación salarial en el club correntino. “Estamos ahí, no estamos mal. Es entendible. El club no tiene ingresos y eso perjudica, pero el país va a entrar en un momento complicado. Debemos adecuarnos a lo que vivimos y sacar esto adelante”.

Además, en declaraciones a Radio Sudamericana, lejos de la confrontación sostuvo que “si no aportamos cada uno, un granito de arena, va a ser difícil pasar este momento”.

Boca Unidos milita en el Torneo Federal A. En el actual certamen marcha en la undécima posición de la zona A y está fuera de la zona de clasificación, claro que hay incertidumbre sobre la continuidad del certamen y si se mantendrá el formato de juego por la pandemia del coronavirus.

“No sé cómo viene la mano. Opciones hay un montón. Quedan siete fechas. Si toman la decisión de cortarlo ahora va a ser bastante injusto para todos. No sé qué saldrá de todo esto, es una situación especial. Acataremos las decisiones que se tomen”. La última presentación de Boca Unidos fue el pasado 15 de marzo cuando como local empató con Central Norte de Salta en un tanto. Después llegó el aislamiento obligatorio.

Fabro se quedó en Corrientes junto con su familia para cumplir con la “cuarentena” y trata de mantenerse bien físicamente en su casa.

“No hay comparación con los entrenamientos, hay cosas en las que estamos limitados. No se pueden realizar entrenamientos largos por lo tanto se va a necesitar tiempo para volver a la normalidad”.

Además, sostuvo que “los compañeros más grandes serán los que más van a sentir. Hay diferencia desde lo físico por eso cada uno tiene que tomar conciencia y tratar de mantenerse con los ejercicios en casa, pero después llevará un tiempo volver al nivel ideal”.

En un primer momento, el plantel de Boca Unidos estaba licenciado hasta este fin de semana, pero frente a las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno nacional hay incertidumbre.

“Estamos todos en la misma. El país está en la misma situación y a partir de ahora se irá analizando cómo será hasta la reanudación. Los problemas van a estar y espero que encontremos la mejor forma para salir adelante”.

Uno de los inconvenientes a discutir está dado por el vínculo contractual: jugadores – clubes. “La mayoría (de los contratos) vence en junio, es mi caso por ejemplo, pero estamos analizando qué va a pasar. Primero con el actual torneo y después con el futuro. Genera incertidumbre. Yo fui uno de los que quise volver y se verá cuando llegue el momento. Repito, en el ascenso vivimos en el día a día. Me tocó jugar en Primera División y el panorama en esa categoría es otro”.

Por último reconoció que “estoy bien en Boca Unidos. En los últimos dos años logré regularidad, metí varios goles y Corrientes me tira”.