Muertes y 20 contagios tras un asado en un pueblo

Las autoridades de la provincia de Neuquén decidieron blindar el pueblo de Loncopué, donde un asado provocó un contagio masivo y dos muertos.

La reunión se llevó a cabo por el cumpleaños del padre de un concejal y tras los contagios murieron el agasajado y un amigo, además de que hay 22 contagiados y 60 casos sospechosos.

“Vamos a ser implacables contra la irresponsabilidad. Y no sólo con los que han provocado esta situación en Loncopué sino en toda la provincia”, dijo ayer José Gérez, jefe de los fiscales de la provincia de Neuquén.

El funcionario judicial decidió comenzar una investigación penal para determinar la “responsabilidad penales” del grupo de vecinos y vecinas que incumplieron el aislamiento obligatorio en esa localidad provocando que el virus del coronavirus se propague causando 2 muertes, 20 casos positivos y 60 bajo sospecha.

El ya famoso asado en el que se disparó el virus fue con motivo del cumpleaños número 68 de un reconocido vecino. Nadie sabe aún cómo el covid-19 llegó al cumpleañero, que era el padre de un concejal, quien por supuesto también estuvo en la fiesta. La víctima no se había movido de su casa, sólo mantuvo su rutina dentro de Loncopué, por eso se busca determinar si él es (y por qué) es el "caso cero” de este contagio masivo en un lugar tan pequeño. La otra víctima fatal tenía 64 años y había estado en el ágape.

El pueblo quedó cerrado desde este viernes a las 13 hasta el martes a las 10. La mañana tuvo mucho movimiento. Los comercios abrieron, la gente podía ir a comprar alimentos (un designado por grupo familiar) y los camiones que pasen serán desinfectados y acompañados por un móvil policial hasta la salida. Nadie circulará por las calles (ni siquiera quienes suelen llegar desde las estancias algo lejanas) y no se podrá andar ni a caballo, según lo expresó Osvaldo Llancafilo, funcionario provincial.

(JML)