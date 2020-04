Personal del Ejército que estuvo en Haití está colaborando en el barrio San Marcos

En el barrio San Marcos el Gobierno provincial está llevando adelante un plan de contingencia para asistir a los vecinos desde los ministerios de Seguridad, Salud y Desarrollo Social. Además, colabora la Municipalidad de Corrientes y el Ejército Argentino. De acuerdo a un primer relevamiento, serían 350 las familias aisladas por un foco de casos confirmados del nuevo coronavirus.

“En el San Marcos se realizó el cierre del barrio de acuerdo a las indicaciones que dio Salud Pública, nosotros apoyamos sus decisiones. Nuestra tarea es controlar que nadie ingrese y tampoco egrese del lugar, eso lo estamos manejando con la Policía de Corrientes. Hacemos además tareas que están fuera del área de Seguridad como colaborar con el acercamiento de la garrafa social para ayudar a los vecinos. Estamos trabajando en dar todas las garantías para evitar la propagación del virus”, sostuvo a El Litoral el ministro de Seguridad Juan José López Desimoni.

A la vez, comentó que se tienen en cuenta situaciones particulares como la de aquellas personas que deben hacer tratamiento de diálisis. Las mismas estarían alojadas en un hotel.

“Contamos con la colaboración del Ejército, ayudan en la logística, en la distribución de alimentos. También se realiza un trabajo en conjunto entre la Provincia y la Municipalidad. El Ejército está con una dotación de 15 personas al mando Miguel Escalante Galain, quien es correntino y tiene una vasta experiencia en lugares de crisis como es Haití. Saben cómo se trabaja en estas situaciones. Fundamentalmente se dedicarán a la parte de logística”, precisó a este diario Desimoni.

Al respecto, agregó que es la primera vez en este contexto de pandemia que se solicita la colaboración del Ejército en Capital, pero que sí están haciendo otros trabajos de logística en Monte Caseros y en Goya.

En cuanto a la ayuda en alimentos, no diferencian las familias y sostienen que todas reciben una colaboración del Gobierno. En este sentido, el ministro aseguró que “los comedores siguen funcionando” y se realiza distribución de mercadería a distintas familias, son 350 y 1.500 personas según relevamiento inicial. “Se está haciendo asistencia a todos”, dijo y agregó que hay reuniones permanentes y las respuestas ante este contexto son dinámicas.

Aislamiento general

“El aislamiento obligatorio se mantiene con particularidades que el Gobierno dio a conocer, la regla general sigue siendo la misma: no salir de sus casas. La cuarentena debe continuar teniendo en cuenta excepciones. Vamos a seguir controlando que la gente esté en su casa y que, si está movilizándose, que fundamente”, comentó el funcionario provincial.

En cuanto al acatamiento de la cuarentena en las últimas dos semanas, sostuvo que “un porcentaje importante de personas está acompañando esta medida, siempre hay personas que no entienden y los números exhibimos de manera diaria. En cuanto a la persona que no justifica la circulación, se los demora y se determina su situación de acuerdo a la gravedad, es decir, por ejemplo las personas que deben realizar aislamiento obligatorio por ser casos sospechosos, tienen una respuesta diferente”, indicó.

En relación a la flexibilidad que se dio a nivel nacional en algunos rubros como corralones, insistió en que “la necesidad sigue siendo de quedarse en sus casas” y que “como Estado tenemos el deber de resguardar a la población para evitar la propagación del virus”.

El uso de barbijo o tapaboca es obligatorio en la provincia y ante esto dijo que “quien no cumpla no va a poder circular”. En este marco, comentó que “la gente se está ingeniando, lo importante es que tenga cubierta la nariz y la boca como recomiendan especialistas”.

