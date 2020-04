Coronavirus en casos pediátricos: reiteran que los niños en general tienen buena evolución

Desde el inicio de la pandemia especialistas sostienen que los niños no forman parte del grupo vulnerable y el riesgo de contraer una enfermedad grave es baja. En las últimas semanas se conoció el fallecimiento en otros países de niños y adolescentes pero el número es ínfimo. Los casos en la provincia de Corrientes sólo fueron sospechosos.

Por otra parte, en esta época del año, una de las preocupaciones de quienes pertenecen a la salud son las enfermedades respiratorias las cuales pueden llevar a que las emergencias sean más concurridas.

En este contexto, la presidenta de la Sociedad de Pediatría de Corrientes, Verónica Acosta, explicó a El Litoral a qué síntomas los padres deben estar atentos y aconsejó la vacunación antigripal para los grupos de riesgo (menores de dos años y quienes padecen enfermedad crónica). A la vez, expresó su preocupación y la de algunos de sus colegas ante la incertidumbre sobre el aumento de casos y los elementos de protección para el sector sanitario.

Por el momento, sostuvo que está de acuerdo con las medidas que se han adoptado desde el Gobierno nacional y provincial. También, señaló que la Sociedad de Pediatría está solicitando colaboración para la realización de barbijos y otros elementos de seguridad, así estar preparados ante un eventual aumento de pacientes por covid-19.

“Me parecen muy acertadas las medidas que se han tomado a nivel nacional y provincia, ya que considero muy importante salvaguardar la salud de la población y, eso es lo que se está haciendo. Me parece fundamental que las terapias ya existentes y las del sector privado también dispongan de camas de internación si eventualmente son necesarias ante la pandemia”, expresó a este diario.

A la vez, sostuvo que los pediatras pedían que se suspendan las clases ya que en las escuelas hay mucha circulación viral. También, por el momento hay pocas consultas en guardias.

“No veo muchos chicos por las calles, es una observación personal, pero sí están los adultos que pueden contagiar. Lo importante es que salgan lo menos posible, están buscando una razón para salir pero deben evitar esto y salir un integrante por familia. El uso de barbijo es recomendable, pero deben usar alguno casero y dejar los quirúrgicos para el personal de salud. Si es urgente salir, hay que lavarse las manos y lavar la ropa con agua caliente al regresar”, sostuvo.

En este sentido, reiteró que “no hay que salir de las casas” y que este mensaje hay que fortalecer. A los adultos cuesta más quedarse en sus hogares que a los niños ya que estos últimos “enseguida ingresan a su mundo interior y con juegos, que pueden hacer con sus padres, se baja la tensión”.

“Cada país tiene su realidad y estamos aprendiendo todos los días sobre la pandemia, vemos algunos síntomas nuevos”, antes era similar a una gripe y ahora se sumaron síntomas en la piel y otras que tienen que ver con las arterias. “Nos sirve mucho la experiencia que tienen en otros países. Los niños, por lo general, no tienen síntomas graves y lo pasan como una gripe. Los casos pediátricos reportados han tenido buena evolución y eso nos deja tranquilos”, comentó la doctora.

Si bien los niños tienen buena evolución, recordó que “pueden trasladar la enfermedad a familiares u otras personas cercanas que están en el grupo de riesgo como los mayores de 60 años. La población pediátrica es muy particular, tiene muchas secreciones por eso es más difícil cuidar el contagio y por ello es importante aislarlos”, indicó recordando a la vez que los abuelos no estén cerca de sus nietos en esta cuarentena.

En cuanto a casos a nivel mundial, dijo que la mayoría de los que fallecieron tenían una enfermedad de base y si hablamos de la población mundial el número es muy bajo para lo que es la extensión de esta pandemia. “Hay muchos datos por confirmar, este virus presenta diferentes cepas y en el país se encontró la secuencia genética del virus; lamentablemente hay mucho por saber y la gente debe quedarse tranquila, que si cumple la cuarentena no habrá complicaciones”, comentó.

En este contexto, remarcó la importancia de la vacunación antigripal en niños menores de dos años y en pacientes pediátricos con riesgo como ser aquellos que tienen asma o diabetes. Esta vacuna ayudará a protegerlos de las consecuencias graves de la gripe.

Patologías respiratorias

“Los padres deben adoptar las medidas básicas que hoy se recomienda y tener todos los cuidados frente al coronavirus como lavarse las manos y ventilar ambientes. Los niños, todos los años, tienen entre 6 o 7 infecciones respiratorias la mayoría virales y benignas”, precisó.

Los chicos pueden tener un resfrío común, acá se presenta congestión nasal (el moco es transparente o amarillo), puede haber dolor de garganta y dura unos siete días; también puede haber tos y secreción. El chico presenta un buen estado en general y no hace falta la consulta al médico en estos momentos, cuando es preferible quedarse en sus casas.

Por otra parte, si tuviera congestión nasal, decaimiento, dificultad para respirar y se ve afectado el estado en general (no quiere hacer nada), la fiebre no baja fácilmente, tiene vómitos y le cuesta ingerir agua, ahí los padres deben consultar al médico.

A la vez, dijo que si bien están de acuerdo con las medidas del Gobierno, algunos los médicos tienen incertidumbre: “¿Seremos capaces de contener si aumentara el número de casos? ¿Contamos con el personal para trabajar si esto se agrava? ¿Contamos con elementos de protección?”

En este sentido, incluyó al sector privado y también a sectores del interior alejados de las ciudades. Ante esto, subrayó la importancia de quedarse en las casas y cumplir con la cuarentena.

Para el sistema de salud y pacientes, desde la Sociedad de Pediatría piden colaboración para fabricar elementos de protección/barrera. Los pueden buscar en Facebook o enviar un correo: sapctes@hotmail.com.

(CS)