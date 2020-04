La ciencia trabaja para combatir el coronavirus

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través del Instituto en Biomedicina del CONICET, gestionó el desembolso, en una primera etapa para kits deF diagnóstico por PCR, en forma coordinada con el Ministerio de Salud de la Nación.

El MERCOSUR aprobó un aporte de US$ 16.000.000 adicionales para el proyecto Plurinacional “Investigación, Educación y Biotecnologías aplicadas a la Salud”, que serán destinados en su totalidad al combate coordinado contra el COVID-19. Estos recursos, que serán financiados a través del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), son no reembolsables y sin cobro de intereses financieros para enfrentar la pandemia en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, principalmente en sus aspectos de diagnóstico.

A través del Instituto en Biomedicina del CONICET (integrante de la Red de Biomedicina del FOCEM-Mercosur, creada en 2011), El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación gestionó el desembolso, en una primera etapa, de 1.2 millones de dólares para kits de diagnóstico por PCR, en forma coordinada con el Ministerio de Salud de la Nación.

Esta primera partida de US$ 5.800.000 (de los cuales Argentina recibió 1.2 millones) tendrá como objetivo fortalecer la capacidad de diagnóstico del virus, con la compra de equipamiento, insumos, materiales para la protección de los operadores y kits para su rápida detección. Por otra parte, los nuevos fondos permitirán el desarrollo de la técnica de serodiagnóstico que detecta la respuesta de anticuerpos de los pacientes, ya sea sintomáticos o asintomáticos, de manera de conocer el grado de penetración que ha tenido la pandemia en la población.

El Proyecto FOCEM, aprobado en 2011, cuenta con la participación conjunta de los Estados Partes fundadores del MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En el marco de dicho proyecto se ha desarrollado una red entre instituciones de gran prestigio en investigación científica en el área de la salud pública regional: el IBIOBA de Argentina, la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) de Brasil, el Laboratorio Central de Salud Pública (LCSP) y CEDIC en Paraguay y el Institut Pasteur de Montevideo en Uruguay. Ello ha permitido una rápida respuesta y articulación coordinada de recursos para la atención a las demandas de esta pandemia.

En el año 2011 el Instituto de Investigaciones en Biomedicina de Buenos Aires del CONICET (IBIOBA-CONICET-MPSP) aplicó y obtuvo junto a otros Institutos del Mercosur (Instituto Pasteur de Uruguay, Fiocruz de Brasil, LCSP y CEDIC de Paraguay) un subsidio de investigación del programa FOCEM (Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur), titulado “Investigación, Educación Y Biotecnología Aplicadas A Salud” que está en ejecución. A raíz de la pandemia mundial y regional del COVID-19, el Mercosur decidió otorgar fondos adicionales a este subsidio con la finalidad de atender las urgencias de la misma. Los fondos recibidos en Argentina serán utilizados enteramente con fines de diagnóstico bajo exclusiva dirección y coordinación con las necesidades del sistema sanitario, de la Unidad COVID-19 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Sobre la Unidad Coronavirus

La Unidad Coronavirus, integrada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el CONICET y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, tiene como objetivo poner a disposición del sistema sanitario argentino todas las capacidades de desarrollo tecnológico, recursos humanos, infraestructura y equipamiento que puedan ser requeridos para realizar tareas de diagnóstico e investigación sobre el COVID-19.