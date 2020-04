Marcelo Quagliozzi: “Nuestro objetivo es ser competitivos”

La Liga Femenina de Básquetbol en la Argentina sigue firme. Si bien no se puede establecer una fecha cierta para el inicio de la competencia, la decisión de los clubes participantes, entre ellos Corrientes Básquet, es poder concretarla en el presente años.

“Vamos a esperar la evolución de la pandemia, como es una Liga que todavía no empezó es más sencilla acomodarla en el calendario. La competencia es de cuatro meses por lo tanto tenemos tiempo para ver que pasa”, comentó Marcelo Quagliozzi, tesorero de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes.

Los dirigentes de los siete clubes que tomarán parte del torneo 2020, junto al titular de la Asociación de Clubes (AdC) Gerardo Montengro determinaron el pasado lunes en una reunión vía teleconferencia que la Liga Femenina se va a jugar en el presente año.

“Está complicado el panorama porque la situación no es la misma para todos. No es la misma realidad que se vive en Corrientes que en Buenos Aires, por eso yo veo complicaciones en poder jugar la Liga pero la decisión unánime de los clubes es esperar para tomar una decisión y hacer todo lo posible por jugar”, señaló el dirigente que participó del cónclave virtual.

La Liga Femenina estaba programada que de el salto inicial en el mes de abril pero debido al aislamiento social preventivo y obligatorio se pospuso. “A nosotros nos agarró la cuarentena dos días antes que las chicas lleguen a Corrientes para comenzar la pretemporada. Pudimos parar a tiempo el tema del traslado, lo que nos evitó un costo adicional con la logística, alojamientos y comidas”, relató Quagliozzi en declaraciones realizadas a El Deportivo que se emite por radio Continental Corrientes.

Al momento de la decisión de posponer el certamen, Corrientes Básquet ya había definido la contratación de Paula Ramos, Sofía Cabrera, Julieta Tell, Micaela Piazza, Agustina Basualdo, Victoria Lara, Candela Foresto y Abril Ramírez.

“Nosotros teníamos todo acordado de palabra con las jugadoras. No se habían firmado los contratos porque no estaban en Corrientes. Se habían comprado los pasajes solamente, en algunos casos compraron ellas y se les reconoció el importe. El equipo estaba armado pero nos pusimos de acuerdo con el representante para esperar”.

Sin embargo, dejó en claro que “nuestra intención y de no surgir ningún inconveniente, es mantener el plantel que se armó bajo la supervisión del entrenador Franco Gutiérrez. Las chicas están esperando a que se tome una decisión sobre el torneo para fijar fechas de viaje e inicio de la preparación”.

La presentación del torneo se realizó el pasado 8 de marzo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se había determinado la forma de juego. En la primera fase, Corrientes Básquet debía enfrentar al Club Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y Quimsa.

“Nosotros teníamos toda armada la cuestión de logística. Nos faltaba cerrar la cuestión de los traslados para la competencia propiamente dicha. Ahora se verá de acuerdo al tiempo disponible si se procede a un cambio de formato. De todas formas, si arrancamos en julio podemos terminar en noviembre así que tenemos margen para movernos todavía”.

Por último hizo referencia a los objetivos trazados por Corrientes Básquet que hará su debut en el torneo nacional.

“Nosotros tenemos buena expectativa con chicas que ya jugaron la Liga Femenina sumadas a juveniles de la provincia. Nuestro objetivo fue armar un equipo para ser competitivos que nos permita hacer un buen papel en nuestro primer año de competencia”.