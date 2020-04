Pichot se postuló para ser presidente de la World Rugby

El actual vicepresidente de World Rugby, Agustín Pichot, anunció a través de su cuenta de Twitter (@AP9_) su candidatura a presidente de la entidad madre del rugby mundial, para el próximo período.

Las elecciones se llevarán a cabo de manera electrónica el 26 de abril y el resultado se conocerá el 12 de mayo. El escenario está muy parejo y los 51 votos están divididos.

Serán dos las listas que competirán por la presidencia, ya que el otro candidato será el actual titular, Bill Beaumont, quien tendrá como nuevo compañero de fórmula al francés Bernard Laporte, actual Presidente de la Federación de Francia.

El argentino, Pichot, delineó las bases de sus propuestas haciendo hincapié en la inclusión de las naciones emergentes y en un plan global: “Es momento de pensar en un deporte en el que los ingresos profesionales y comerciales sean un verdadero beneficio para todos. La crisis actual es una oportunidad para alinear una visión global de nuestro juego. Ser más solidarios y justos. No podemos desaprovecharla”.

Y prosiguió: “Es momento de cambiar, de focalizar nuestra atención, amor y dedicación de todas las uniones y federaciones equitativamente. Debemos cuidar a los jugadores mediante la creación de reglas que los protejan, compartiendo los valores y las conductas de nuestro deporte con los padres y las familias. Es momento para que en World Rugby prioricemos lo esencial de nuestro deporte: el juego, sus valores y sus jugadores, focalizando nuestro tiempo, recursos e inversiones en ellos y no en nuestra burocracia o necesidades internas”.

Desde 2016 Pichot acompañaba a Beaumont en World Rugby, pero las diferencias empezaron a aparecer sobre todo cuando el ex capitán Puma puso sobre la mesa armar un calendario global con la creación de una Liga Mundial, con ascensos y descensos.

“Debemos convertirnos en una organización que garantice el crecimiento y el desarrollo del juego en todos los niveles. Principalmente para los jugadores amateurs, la mayor parte de nuestra población activa”.

Y para finalizar, remarcó: “Es momento de alinear al rugby de manera verdaderamente global, y no quedándonos atrás como uniones y federaciones aisladas. Es momento de hacerlo, juntos. Todos unidos”. El mundo del rugby entra en una etapa clave. Pichot y Beaumont, van por la presidencia. En un mes se sabrá cómo sigue el futuro del deporte.