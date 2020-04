Romero destacó el “esfuerzo” de la dirigencia del Rojo

El delantero y capitán de Independiente, Silvio Romero, realzó ayer el “esfuerzo” de la dirigencia de su club en medio de la pandemia de coronavirus, tras la polémica por sus dichos sobre el retraso salarial de tres meses.

“Quería aclarar que mis declaraciones de ayer lejos están de ser un reclamo, como algunos medios quisieron instalar. Hoy para nosotros las prioridades son otras. Entendemos la situación actual y valoramos el esfuerzo que el club está haciendo ¡Fuerte abrazo!”, escribió el cordobés en su cuenta oficial de Twitter.

El posteo del ex Lanús e Instituto de Córdoba recolectó rápidamente centenares de comentarios de apoyo y más de 700 “me gusta”.

Romero, referente del equipo conducido por Lucas Pusineri, manifestó el viernes que el club dirigido por Hugo Moyano adeudaba dos meses de salario.

“En Independiente nos deben desde enero. Entiendo que en este contexto, con todo lo que está pasando, lo de la deuda pasa a un segundo plano. Pero no cobramos ni enero, ni febrero, ni marzo”, comentó el “Chino” en una nota con La Red.

“Cuando no ganás salen temas políticos y económicos y uno se apoya en el grupo. El día a día en el club se puso complicado para jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. De esta situación hay que tratar de salir fortalecidos, hay que lograr una unión”, apuntó.