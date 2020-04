“Siempre es un objetivo jugar para la Selección”, aseguró Senesi

El defensor argentino Marcos Senesi, una de las revelaciones del fútbol holandés en sus primeros meses en Feyenoord, aseguró que “siempre es un objetivo jugar para la Selección” y se ilusionó con la posibilidad de estar en los Juegos Olímpicos del año próximo en Tokio.

A seis meses de su partida de San Lorenzo, el zaguero, de 22 años, habló desde Rótterdam para repasar su buen presente en los Países Bajos y sus objetivos planteados cuando pase la pandemia de coronavirus porque “el fútbol no es lo más importante en este momento”, remarcó el entrerriano.

Oriundo de Concordia, el zaguero era de una de las fijas de Fernando Batista, entrenador del seleccionado olímpico, para los Juegos que se iban a realizar en Tokio este año y seguramente lo será cuando se hagan el año próximo ya que la Fifa confirmó que finalmente podrán participar jugadores sub 24.

“Hablé con Batista antes de lo del coronavirus y sabía que tenía posibilidades de estar entre los 50”, admite, con humildad, en referencia a la preselección que había presentado el “Bocha” antes de la postergación.

El zurdo se perdió el torneo Preolímpico de Colombia ya que estaba en plena competencia con Feyenoord, pero aclaró que “siempre es un objetivo” defender la camiseta del seleccionado albiceleste. “Uno siempre quiere estar, pero sabía que era complicado”, reconoce.

Desde su departamento en la “familiar” ciudad de Rótterdam, Senesi destacó que la adaptación al país neerlandés fue “bastante rápida” y eso le generó una confianza que se vio reflejada en la cancha.

“Estoy muy bien y cómodo. Me adapté bastante rápido. La gente me trata muy bien y el grupo me ayudó mucho. Sabía que venía haciendo las cosas bien y tenía que demostrarlo acá”, asumió Senesi.

“Mis compañeros me preguntan por las hinchadas de Argentina y yo les digo que si quieren saber cómo son que vayan a jugar allá”, bromea el defensor que pasó diez años en el “Ciclón” entre las divisiones inferiores y Primera División.

En lo que va de la temporada, el defensor completó 16 partidos, quince de ellos como titular, en la Liga Erediviese y convirtió un gol. También jugó cinco encuentros, tres desde el inicio, en la fase de grupos de la Liga de Europa.

Su mayor protagonismo fue en la Copa de Holanda, donde disputó cuatro partidos desde el arranque, marcó el agónico gol de la victoria sobre Cambuur (2-1) para pasar de ronda y en la semifinal abrió la goleada sobre NAC Breda (7-0), que clasificó a Feyenoord a la final ante Utrecht, prevista inicialmente para fines de abril y pospuesta por la pandemia.

“Estaba contento por el gol, venía levantando el nivel y me sentía cada vez mejor”, recordó sobre sus últimas actuaciones antes del receso obligado.

“El entrenador me da todas las libertades y me deja elegir cuándo arriesgar y cuándo no. La diferencia del fútbol holandés es la intensidad. Acá se juega un poco más al fútbol y en Argentina es más físico”, comparó.

“Todos los neerlandeses son buenos técnicamente, tratan de jugar, de salir jugando, y eso lo hace un fútbol intenso. Es una liga muy competitiva”, describió Senesi.

Durante la cuarentena prefiere mantenerse alejado de las noticias y elige las series en Netflix, los juegos en la PlayStation y algunas prácticas de guitarra.

La intención de las autoridades del fútbol de los Países Bajos es retornar a la actividad el próximo 19 de junio siempre y cuando la sanidad local lo permita, pero Senesi todavía no recibió ninguna notificación al respecto y sigue con el entrenamiento domiciliario.

“Desde el club nos informaron que debíamos quedarnos en nuestras casas y salir sólo para las necesidades básicas. Acá casi no hay gente en la calle y se respeta el aislamiento. Se está llevando bien”, concluye antes de cortar la comunicación para iniciar la rutina física diaria.