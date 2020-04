El plan de reactivación que propusieron privados para esta etapa de cuarentena

En una reunión que mantuvieron integrantes de las cámaras empresariales con el gobernador Gustavo Valdés se analizó la situación de las actividades por sectores productivos. Varias fueron las incorporaciones que los privados solicitaron habilitar en dicha ocasión. Sin embargo, atendiendo la curva epidemiológica, sólo algunas ingresaron al grupo de los que podrán reactivarse, aunque extremando medidas de prevención en esta tercera etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Desde la Federación Económica de Corrientes (FEC) informaron a El Litoral que una de las propuestas elevadas en el sector industrial fue reactivar las plantas textiles. “La provincia es la segunda o tercera con mayor capacidad instalada en materia de producción textil”, indicó el presidente de la entidad, Daniel Filigoi. En Corrientes emplea a unos 1.200 trabajadores, de acuerdo con datos de la delegación local de la Asociación Obrera Textil (AOT). Varias fábricas cerraron sus puertas para cumplir con la cuarentena.

Uno de los aspectos a contemplar fue la logística debido a que el transporte de la materia prima proviene de Chaco. Esta además, fue una de las industrias que sufrió los coletazos de los vaivenes macroeconómicos de años atrás. En Corrientes incluso hubo olas de despidos en 2018. Para 2020 las perspectivas eran un poco más optimistas, pero varias instalaciones debieron cerrarse por motivo de la cuarentena como medida de prevención para afrontar la pandemia de covid-19.

En esta tercera etapa de aislamiento social, que inicia hoy, el Gobierno Provincial anunció la apertura de esta industria pero con las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias y sólo a los fines de confeccionar productos que serán destinados al sistema sanitario. Esto incluye barbijos y comisolines de médicos, entre otros. El mandatario había anunciado que se han realizado pedidos a una planta correntina del interior.

Otra de las industrias cuya habilitación se mantendrá es la forestal. Desde la FEC habían informado que esta se hallaba en funcionamiento debido a que integra la cadena de transporte de alimentos con la producción de pallets. No obstante, aún se desconoce el impacto que el cierre de fronteras en otros continentes tendrá en las exportaciones.

Por otra parte, el Gobierno Provincial anunció la reactivación de la obra pública. Si bien esta se encontraba en la lista de actividades exceptuadas de aislamiento por parte de Nación, en Corrientes hubo un parate en algunas obras. “Vamos a comenzar con la obra pública”, dijo el mandatario provincial en conferencia de prensa. Semanas atrás, desde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) Corrientes habían expresado a El Litoral su preocupación por los 1.200 puestos de trabajo que dependían de grandes obras del estado provincial. También advirtieron sobre unas 120 desvinculaciones en emprendimientos privados.

El sábado el Gobernador comunicó que estará permitida la construcción en el sector privado siempre y cuando se respeten las normas de prevención, y no requiera del uso de transporte público. También, se solicita que se minimice la posibilidad de contacto entre los trabajadores.

Desde la FEC, a su vez, expresaron que la producción agropecuaria se encontraba en funcionamiento. Entre ellos, la ganadería, arroz, cítricos, yerba, entre otros. “La cosecha de arroz se está levantando con dificultades”, dijo Valdés pero se mantiene. Además, se realizó la cosecha de cítricos.

En tanto, “la actividad minera, que se había habilitado en la anterior etapa, continúa trabajando normalmente”, expresó el mandatario. Con al menos una veintena de instalaciones, según los últimos datos disponibles del Indec, en la provincia se extrae arena común para la construcción y rocas de aplicación.

Comercios

En mesa económica, la FEC había solicitado al Gobierno se analice la posibilidad de habilitar comercios, teniendo en cuenta medidas de prevención. Turnos, distancia social, envíos de paquetería, fueron algunas de las alternativas que se propusieron para el sector. Es decir, establecer “un esquema que garantice una actividad que no ponga en riesgo la salud”, indicó Filigoi, quien expuso que “el comercio es la principal actividad que genera mano de obra en la ciudad”. Habría unos 12 mil mercantiles, de acuerdo con datos extraoficiales.

Supermercados, kioscos, farmacias y locales que abastezcan de alimentos están exceptuados de la cuarentena. Para esta nueva etapa, se incorporará algunos locales no esenciales como librerías, insumos informáticos y electrónicos. No obstante, es fundamental señalar que estos operarán a puertas cerradas, únicamente utilizando el sistema de paquetería.

FEC, a su vez, solicitó al gobierno que tome a consideración las situaciones de desventaja comercial entre las grandes superficies que ofrecen productos que no forman parte de los esenciales, dado que genera una asimetría con los comercios que no pueden abrir, especialmente, en lo que respecta a indumentaria. Explicaron que durante la semana en Goya realizaron una presentación de estas características.

El sector indumentaria aún no está habilitado para abrir sus puertas, tampoco los shoppings. Sin embargo, sí funcionarán los talleres mecánicos, lavaderos de autos, locales de repuestos de automóviles y autopartes, según confirmó el Gobierno Provincial.

Tampoco atenderán los gimnasios. En Corrientes, por ejemplo, existe una asociación que nuclea a unos 50 gimnasios. Desde el sector habían solicitado hallar alternativas para retrotraer las pérdidas que se producen en el sector, como ser, realizar actividades al aire libre, respetando la distancia social. No obstante, el Gobernador comunicó que no estará habilitada dicha posibilidad para evitar no desalentar la cuarentena.

Los locales de actividad financiera sí estarán habilitados entre ellos, las sedes locales que representan tarjetas de crédito, como así, de préstamos personales. Se realizarán por turnos previos y respetando la distancia social. Funcionará con una modalidad similar a los bancos, que también abrirán sus puertas hoy.

Salida paulatina

En igual sentido, la delegación local de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios informó días atrás a El Litoral que esperaban una salida paulatina. Algunos de los sectores que señalaron debían comenzar su reactivación eran los de la construcción y mantenimiento, shopping con una restricción del 50 por ciento de personal y de consumidores uno cada 16 metros cuadrados, comercios en general, atendiendo con el 50 por ciento de su personal y permitiendo ingreso gradual de compradores, gastronomía, hasta la mitad de su capacidad. No obstante, esto último se descartó a nivel local.

También, la entidad empresaria propuso que continúe funcionando el sistema financiero bancario en todas sus operatorias, limitando asistencia de personas, lo cual fue atendido. En materia financiera solicitaron que se asista al sector privado mediante el otorgamiento de líneas de crédito automáticas y a tasa cero, en función de parámetros a determinar, complementando las medidas ya adoptadas, con operatividad inmediata. También, beneficios impositivos con la postergación de vencimientos o medidas de carácter equivalente, ampliación de planes de facilidades de pago, ampliación de la moratoria, entre otras.

(MB)