La Fifa no habilitará mercado de pases ni prorrogará contratos

El director legal de la Fifa, el español Emilio García Silvero, puntualizó ayer que a raíz de los efectos de la crisis del coronavirus la situación en el mercado de pases de todas las asociaciones miembro cambió y que el 1 de julio, al contrario de lo que es habitual, “no se abrirá el mercado” de pases.

Pero García Silvero también reconoció que la Fifa no puede prorrogar los contratos ya firmados más allá del 30 de junio y, por lo tanto, los jugadores podrían abandonar sus clubes, aunque al no estar abierto el mercado de pases, no tendrán la posibilidad de incorporarse a otras instituciones.

“Fifa no puede prorrogar los contratos más allá del 30 de junio, pero las posibilidades de transferencias no van a ser las mismas y por lógica consecuencia los jugadores no van a poder ser inscriptos por otros clubes”, destacó el dirigente español.

García Silvero le indicó a la cadena española COPE que un jugador cedido a préstamo puede regresar a su club de origen el 30 de junio, cuando concluya el mismo, pero su pase no será tramitado para que pueda jugar. “porque si una cesión finaliza el último día de junio el jugador, teóricamente, debería retornar a su institución de origen, pero estaría inhabilitado para jugar porque la inscripción para la temporada entrante estaría cerrada”, añadió García Silvero.

Esto dejará entonces un gris profundo para los futbolistas que terminan sus contratos, ya que no estarán habilitados para jugar por sus clubes de origen los que deban volver a ellos, y tampoco hacerlos en otros los que quedan en libertad de acción. Claro que para todo ello habrá que ver cuando se reanudarán las competencias en los países donde ellos estén actuando.

Por ello fue que García Silvero dejó abierta la posibilidad de que haya varios períodos para realizar contrataciones y adaptarse así a las necesidades de las entidades. “Puede haber varias ventanas. Va a depender del inicio y del final de cada competición. La idea es que estas terminen justo antes de empezar cada campeonato, sin necesidad de tener que coincidir entre sí”, apuntó.

Por otra parte, García Silvero anunció que el nuevo Mundial de Clubes fijado en un principio para el próximo año (con 24 participantes) deberá ser pospuesto “para 2022 ó 2023”.