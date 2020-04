Con más de 50 kilos de salame intentó burlar ingreso a Curuzú Cuatiá

Un hombre fue detenido al querer ingresar a la ciudad de Curuzú Cuatiá por un acceso no habilitado. Además, transportaba salame que no estaban aptos para el consumo humano.

Ocurrió ayer a la mañana cuando la Policía realizaba tareas de prevención en la zona de calle Chiclana, cuando observaron que un vehículo intentó evadir la barricada y avanzar hacia la ciudad sin pasar por el único ingreso permitido en ruta nacional 119 y avenida Eva Perón.

Al vehículo se lo interceptó y se procedió a la identificación de un hombre mayor de edad que venía al parecer desde Mocoretá en un automóvil marca Peugeot modelo 504. Este sujeto fue llevado detenido hasta la Comisaría Segunda.

En la dependencia policial se le inició actuaciones contravencionales y se procedió al secuestro del vehículo, donde se halló gran cantidad de salame que al parecer tenía como destino la comercialización en Curuzú Cuatiá. Por lo que se tuvo que dar aviso a Bromatología Municipal para que intervenga también en el hecho.

En la comisaría, personal municipal procedió a labrar las actas correspondientes y al decomiso de esta mercadería para después proceder a la desnaturalización de más de 50 kg. de salame. El hombre abonó las multas correspondientes y recuperó su libertad en horas del mediodía. Recuperó su vehículo, pero no así la mercadería que transportaba. Bromatología indicó que no estaban aptos para el consumo humano, ya que no eran transportados de la forma adecuada y sin los permisos adecuados.

(NG)