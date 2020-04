Aclaración del Club Hípico por hecho delictivo

El pasado 9 de abril ocurrió un hecho delictivo en las instalaciones del Club Hípico Santa Catalina en el cual ladrones robaron monturas. Trascendió también que eran elementos que se utilizaban para la equinoterapia. Sin embargo, desde la entidad aclararon que no cuentan con ese servicio ni tienen profesionales preparados. Además, las personas que hablaron del hecho, María Sol García y Silvia García, no son socias del club.

El Hípico así se desliga de la información que circuló y de las personas que denunciaron el hecho agregando que no se responsabilizan por lo que las mencionadas personas hagan. Por eso se avanzará con una causa penal.

(NG)