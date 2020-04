“Es un golpe tremendo para la UAR”

En marzo del próximo año, Carlos Barbieri habrá cumplido 10 años como Tesorero de la Unión Argentina de Rugby. Hasta ese lugar llegó en la presidencia de Luis Castillo, cuando la UAR hizo una profunda reforma, y empezó a mirar hacia al interior.

Ahora la realidad que le toca vivir a la sociedad es inédita para el tiempo moderno. La pandemia por el coronavirus tiene un sin fin de consecuencias. El deporte en general, y la UAR en particular lo viven de manera preocupante.

La inactividad llevó a que pierda enormes ingresos.

Así lo cuenta Barbieri: “Al igual que el resto del mundo dependemos de dos fuentes de recursos mayoritarios que son: los derechos de televisación y los sponsores. Al suspenderse las competencias internacionales que es la que nos aporta el mayor ingreso, y en mucho menor medida, en el ámbito local. Al no haber Súper Rugby y en el que está prácticamente definido que no va a haber la ventana de junio. Y no sabemos si vamos a jugar el Rugby Championship. Y probablemente se juegue sólo la ventana de noviembre. Y de 12 partidos, se van a jugar 6 o 7. Todos esos derechos de televisación que implicaban esas competencias, se cortaron. Eso implica una reducción del 75% de los ingresos, derivado de los derechos de televisación, de los derechos internacionales. Y en cuanto a los sponsors hubo una reducción de alrededor del 30 %”, contó Barbieri.

“Es decir que entre esponsor y broadcaster tenés alrededor del 90% de los ingresos. Es un golpe tremendo para los ingresos de la UAR”, agregó.

Recientemente la UAR cumplió con la Asamblea General Ordinaria. Allí se había puesto de manifiesto el presupuesto para 2020, y que finalmente sufrirá cambios. “Nosotros habíamos presupuestado en la Asamblea, un cálculo de recursos de 25 millones de doláres, ahora estamos hablando de 11 millones de ingresos. Si lo logramos, nos vamos a considerar afortunados. En igual proporción o trataremos de llegar en igual proporción en la reducción de las erogaciones, para poder tener un ejercicio equilibrado. De no lograrlo vamos a tener que hacer uso de las reservas o del fondo anticíclico, y que afortunadamente venimos ahorrando hace 10 años”, adelantó Barbieri.

Por último destacó que “estamos en conversaciones con los jugadores, por los salarios, para llegar de común acuerdo, para que los recursos alcancen”.