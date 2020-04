A Gallardo no lo convence el regreso de los consagrados

El regreso de futbolistas consagrados en River Plate resultó una fórmula poco exitosa durante el ciclo técnico de Marcelo Gallardo, tal como expresan las segundas partes de Javier Saviola, Pablo Aimar, Luis González, Ariel Rojas o Andrés D'Alessandro, por lo que al Muñeco le genera poco entusiasmo las declaraciones "pro vuelta" expresadas los últimos días por otros ex riverplatenses.

Hacia el futuro, Gallardo prefiere jugadores nuevos que puedan sostener las exigencias o chicos de las inferiores que se hayan moldeado con el proyecto en todos estos años, confiaron desde el cuerpo técnico millonario. El propio técnico había reconocido en la última pretemporada: “No somos un club de amigos, para jugar en River hay que estar a la altura de las exigencias y no se juega por portación de apellido”.

En pleno receso por la pandemia de coronavirus, el mediocampista Augusto Fernández (34 años), surgido de las inferiores de River y libre tras un paso por el fútbol chino, fue uno de los jugadores que dejó abierta la puerta para un posible retorno.

"Obvio que si me llaman voy a escuchar", admitió el ex Atlético de Madrid, campeón del Clausura 2008 en Núñez, pese a aclarar lo difícil que le resultaría insertarse en un equipo armado como el River actual.

También reconocieron sus deseos de retornar Gonzalo "Pity" Martínez (26) -"Si fuera por mí, vuelo mañana; y más adelante otros como Manuel Lanzini (27), Sebastián Driussi (24) y Lucas Alario (27), éstos dos últimos de gran recuerdo en la etapa del Muñeco.

No sería la primera vez que Gallardo desalienta el regreso de un histórico, pues el propio Martín Demichelis reveló antes de retirarse: "Tuve dos chances de volver a River con Marcelo: en una no se pudo porque justo en mi equipo se lesionaron varios centrales y no me dejaron salir y en la otra eligió a otro jugador".

También quiso regresar el colombiano Teófilo Gutiérrez luego de irse de manera desprolija a mediados del 2015 tras ganarle a Cruzeiro los cuartos de la Libertadores y fue el propio Gallardo quien dijo un rotundo "no".

De todos los que se fueron en su gestión sólo regresó Ariel Rojas, en condición de jugador libre tras un paso por Cruz Azul inicios de 2017, y apenas pudo jugar 20 partidos y sólo uno en el último semestre de su contrato.

En 2015 habían vuelto primero Pablo Aimar, que apenas jugó 45 minutos en dos partidos por varias lesiones que lo hicieron retirar del fútbol, y Javier Saviola, quien estuvo un semestre sin marcar durante los 17 partidos que disputó.

"Me hubiera gustado que sea de otra forma, con más participación, gritando goles, pero se dio así y estoy agradecido a la posibilidad que me dio Gallardo. El equipo estaba armado y no me pude acoplar al nivel de exigencia", contó Saviola al decidir su retiro.

Otro jugador que regresó y pudo jugar más partidos fue Lucho González, que se sumó para las semifinales de la Copa Libertadores del 2015 y luego de un buen inicio su imagen se fue desdibujando con sólo 13 partidos de titular sobre los 32 que jugó.

Lucho luego se fue a jugar a Atlético Paranaense, donde consiguió la continuidad que no tuvo en su regreso a River sumando más de 150 partidos y el título de la Copa Sudamericana 2018 como titular indiscutido.

Finalmente, el otro jugador que volvió para jugar un año fue Andrés D'Alessandro que fue parte del equipo en todo el 2016 con apenas 5 partidos de titular pero con un buen final ya que obtuvo la Copa Argentina jugando de arranque en el recordado partido final ante Rosario Central.

Gallardo tampoco demostró intenciones de volver a tener a jugadores que se van del club a préstamo, como confirman los casos de Iván Rossi, Alexander Barboza, Nicolás Bertolo y Carlos Auzqui.