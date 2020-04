Maxi Rodríguez, contento por el interés de Newell’s

El delantero y capitán de Newell’s Old Boys de Rosario, Maximiliano Rodríguez, valoró como "importante" que el club desee su continuidad pese a haber cumplido 39 años en enero pasado.

"Es importante que el club quiera que siga", contestó la "Fiera" en un vivo de Instagram con el periodista Juan Pablo Varsky, en el que aclaró que hizo una broma cuando sugirió que Newell's tomara la misma postura que Juventus de Italia, que acaba de extender el contrato del arquero Gianluigi Buffón, de 42 años.

En otro tramo de la conversación, Maxi contó cómo nació su relación con el astro argentino Lionel Messi: "Nos presentó una persona de Rosario en un restaurante argentino en Montjuic, donde yo vivía cuando jugaba en Espanyol de Barcelona".

"Con Leo después jugamos en contra y desde entonces tenemos una amistad, hablamos mucho de la familia y de temas personales, pero de fútbol casi no hablamos. Hay amigos que me preguntan si hablamos de fútbol y les digo que no porque es como si ellos, que trabajan en un supermercado o en un banco, se juntan con sus amigos y hablan todo el día del trabajo", explicó.

Consultado sobre su fugaz paso por Talleres de Córdoba, a poco de haber comenzado su carrera en el club rosarino, Rodríguez recordó: "En ese momento hubo un problemita con el presidente de Newell’s (Eduardo López), y me había ido a Talleres con Sebastián Domínguez. Pero un día lo llamé al presidente y le dije: 'Eduardo, yo lo único que quiero es jugar en Newell's', y volví, jugué pero en seguida me vendieron a Espanyol".

Con respecto a su decisión de irse de Liverpool para jugar en Newell’s en 2013 admitió: "Me costó mucho convencerlos de que yo me iba a jugar en mi equipo que peleaba el descenso. Ellos habían hecho una inversión pero yo quería volver”.