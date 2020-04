Con orden y baches por faltazos, los bancos volvieron a atender al público

Las entidades bancarias reabrieron ayer sus puertas al público en general, pero únicamente atendieron a quienes tenían turnos y de acuerdo a un cronograma establecido por terminación del DNI. También continuaron pagando sueldos de abril a jubilados y pensionados, con la misma modalidad que apunta a evitar largas filas de espera.

Lentamente algunas actividades vuelven a reactivarse, con las restricciones fijadas en el marco de la cuarentena. Los bancos ya habían reabierto sus puertas para abonar a los jubilados que no tenían tarjeta de débito.

Desde ayer las entidades bancarias sumaron la atención comercial limitada a los turnos otorgados de manera online y según la finalización del documento de los interesados en realizar alguno de los trámites habilitados.

“La actividad se desarrolló en orden, las primeras horas se formaron filas para ingresar pero sólo entonces. En los bancos con más personas, se atendió un promedio de 100 por hora”, explicó a El Litoral, el vocero de la Asociación Bancaria, filial Corrientes, Juan Lescano.

Unicamente se permitió el ingreso a las personas que tenían comprobante de turno y para el público en general no hubo trámite habilitado por ventanilla.

“Lo que se observó es que muchos pidieron turno pero no fueron”, comentó el referente sindical.

En relación a las medidas preventivas, señaló que se están cumpliendo adecuadamente. La mayoría del personal cuenta con barbijos, guantes y alcohol en gel, y además se colocaron divisorias entre el bancario y el cliente, para proteger a ambos.

“En los próximos días vamos a estar recibiendo barbijos para repartir a quienes no lo recibieron de parte de los bancos”, anticipó.

En relación a los turnos solicitados a la web de cada banco, precisó que se atenderán por terminación del DNI. Hoy será el turno de los que finalizan en 2 y 3, miércoles en 4 y 6, jueves en 6 y 7, y viernes en 8 y 9.

Avanza también el pago a los jubilados y pensionados anunciado por Anses. De acuerdo a este cronograma, hoy cobrarán quienes perciben hasta 17.859 pesos y cuyas terminación de DNI es 2, mañana en 3, el jueves en 4 y el viernes en 5.

En este caso, continuará el lunes 20 para los que finalizan en 6, el 21 en 7, el 22 en 8 y el 22 en 9.

(HM)