Anses confirmó que más de 270 mil correntinos cobrarán los $10.000

El titular del Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Alejandro Vanoli, brindó ayer una conferencia de prensa y anunció que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 alcanzará en esta primera etapa a 7.854.316 beneficiarios.

Precisó también cuántos serán por provincia. En el caso de Corrientes, este ingreso de emergencia alcanzará a un total de 273.438 y se pagará a partir del 21 de abril, de acuerdo a las terminaciones de DNI.

Desde Anses precisaron que del total de personas que se encuentran en condiciones de recibir los $10.000 en todo el territorio nacional, 4.863.994 personas son trabajadores informales; 469.330 son monotributistas de las categorías A y B; y 133.511 son trabajadoras de casas particulares.

“Estamos pidiendo los datos de las cuentas bancarias para acreditar este beneficio. A quienes no la tengan les vamos a dar distintas alternativas para que puedan hacerlo”, señaló el titular de la Anses, Alejandro Vanoli, al anunciar el resultado del cruce de información.

Anticipó además que una vez que terminen el pago del IFE a los solicitantes ya aprobados, se abrirá una instancia para volver a considerar los casos que no fueron aceptados por haberse producido cambios no informados al organismo en la situación laboral o familiar o por falta de datos. (HM)