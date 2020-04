Transportistas escolares reclaman apoyo y subsidios al Gobierno nacional

Con la suspensión del ciclo lectivo y sabiendo que la reanudación no se dará en el corto plazo, los transportistas escolares reclaman asistencia por parte del Estado ya que temen serias complicaciones y el agravamiento de las dificultades económicas que ya comenzaron a sentirse en el sector. En este marco, en medio de la emergencia económica, solicitan ayuda al Gobierno nacional para poder sostener los vehículos y subsistir.

A través de un comunicado, los choferes de colectivitos expresaron que “estamos en crisis, somos trabajadores y nuestro único sustento no resistirá esta cuarentena”. Además, señalan que el inicio del ciclo lectivo es siempre el periodo más difícil en cuanto a costos e inversión, algo que será difícil recuperar por la paralización total de la actividad.

Una de las propuestas que realizan los transportistas escolares es que se destinen parte de los fondos con los que se subsidia al transporte público de pasajeros para asistir al sector. De esta manera, citan el ejemplo del boleto estudiantil gratuito como un ítem que podría ser de utilidad para redistribuir el dinero teniendo en cuenta que no hay clases en todo el país.

Asimismo, desde el sector se ponen a disposición para colaborar en lo que pueda resultar necesario, como forma de demostrar solidaridad. Al respecto, señalaron que los vehículos pueden ser útiles para la actividad que el estado lo requiera y ellos están en condiciones de brindar apoyo en ese sentido.

(DS)