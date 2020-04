Unne: más de 300 inscriptos a las becas de conectividad

Más de 300 alumnos y alumnas de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) se postularon entre ayer y el lunes pasado, para obtener una de las becas de conectividad que la casa de estudios brindará en el marco de la enseñanza digital que se estableció para respetar el aislamiento social. Se aclaró que una misma persona no podrá recibir dos beneficios de la institución, y se estima que se llegará a los 500 anotados.

De manera de garantizar la conectividad a aquellos estudiantes que no cuenten con la posibilidad de acceder a internet, en el marco de la enseñanza virtual que se realiza por la cuarentena, la Unne lanzó el lunes pasado el programa Becas Conectar. El beneficio se activará “por única vez y mientras dure el aislamiento o la modalidad de clases no presenciales”, y consistirá en la provisión por única vez de un módem, más el pago del abono correspondiente. En los casos en que esto no sea posible, la universidad pagará mensualmente un abono para servicios de conectividad educativa e internet en la línea telefónica celular del estudiante.

El secretario de Asuntos Sociales de la Unne, Eduardo Cibils, comentó a El Litoral que desde la comunicación y apertura de las inscripciones para las becas, se han anotado 302 personas hasta ayer. “Teniendo en cuenta el número de estudiantes anotados hasta ahora, calculamos que llegaremos a las 500 personas”, agregó.

Las postulaciones se recibirán hasta el 23 de abril, un lapso de tiempo que parece acotado, pero que responde a la necesidad de coordinar de la mejor forma posible la designación de estos beneficios. Según explicó Cibils, “un mismo estudiante no puede tener dos becas de la universidad, por eso adelantamos los plazos para poder evaluar bien quiénes serán los beneficiarios, y entregar todas las becas”.

Los interesados en inscribirse al beneficio deben hacerlo a través del Sistema de Gestión de Becas Universitarias “SIU Tehuelche”, o mediante el correo electrónico de las secretarías de Asuntos Estudiantiles de la facultad a la que pertenecen. De acuerdo a lo informado desde la Unne, serán potenciales becarios aquellos estudiantes “que no contaren con conectividad de internet en sus domicilios, o recursos socioeconómicos suficientes para afrontar los gastos que implica el servicio de conectividad a internet”. Además de los requisitos generales establecidos en el Reglamento de Becas, deberán presentar también constancia de residencia y constancia de cursado de materias al inicio del primer y del segundo cuatrimestre.

En este sentido, agregaron que la Comisión de Becas, conforme a sus procedimientos de selección, será la encargada de escoger a los beneficiarios. “Para el 24 (de abril) estaríamos evaluando ya a los becarios de conectividad, para poder darles una solución lo más rápido posible”, anticipó Cibils.

