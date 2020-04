La mayoría de los técnicos opinan que debería continuar el torneo

En la edición de la víspera, Claudio Marini, técnico de Boca Unidos en el Federal A, dijo a El Litoral que una vez que termine la emergencia sanitaria por el coronavirus el torneo “se tiene que terminar porque no hay equidad en cuanto a ninguna de las decisiones que se puedan adoptar, ya que todos vamos a salir perjudicados”.

Con algunas excepciones, la gran mayoría de los técnicos de los equipos que participan del campeonato de la tercera categoría del fútbol argentino consultados por el sitio web La Gloria o Devoto opinan de la misma manera que el DT aurirrojo.

Cabe señalar que la cuarentena que paraliza a los distintos torneos en el mundo a causa de la pandemia por el covid-19, y que no permite visibilizar cuándo pueda reanudarse la actividad, provocó una ola de rumores acerca de los criterios que se aplicarían para definir los distintos campeonatos, teniendo en cuenta la reducción ostensible que sufriría el calendario.

Entre estas alternativas, el sitio de internet Doble Amarilla, reproducido por Ascenso del Interior, publicó un bosquejo de cómo terminarían los torneos de ascenso en el país. Las posibilidades que se barajan son varias, pero en todos los casos se menciona el de dar por terminado el fixture y clasificar a determinados equipos (ocho o cuatro de cada zona) para definir a través de playoffs eliminatorios los ascensos, además de dejar sin efecto los descensos.

Ese criterio no es compartido por la gran mayoría de los técnicos del Federal A, de acuerdo con la consulta publicada en el sitio www.lagloriaodevoto.com.ar aclarándose que en el caso de Boca Unidos, la opinión fue realizada por Adrián Adrover, ayudante de campo de Claudio Marini, quien por supuesto comparte con la opinión del técnico expresada a este medio.

Estas son las palabras de los técnicos que dirigen a los equipos en la zona A del torneo, aclarando que Chaco For Ever no cuenta por el momento con DT designado, Carlos Mazzola, de Sportivo Belgrano, se excusó de opinar, y Pablo Martel consideró que la decisión que tomen las autoridades del Consejo Federal será la más acertada.

Ezequiel Medrán (Central Norte): “Hay alternativas que a algunos los favorece más, a otros menos. Lo que mejor le vendría al fútbol es que nos den la posibilidad de terminar el campeonato, compitiendo de la mejor manera”.

Carlos Marczuk (Crucero del Norte): “Me gustaría que se termine como se estaba disputando y que nos den las posibilidades a todos como se venía haciendo, pura y exclusivamente en la parte deportiva y profesional. Si no es así, la propuesta de clasificar más equipos de lo que estaba pautado inicialmente, y que no haya descensos, también me parece bien”.

Héctor Storti (Defensores de Belgrano): “Me gustaría que el torneo termine como estaba programado; tomar cualquier otra decisión en algún punto va a ser injusta. Entre los seis primeros, algunos quedaron libres y otros no, con sexto, séptimo y octavo pasa lo mismo, entonces va a haber que tomar una decisión muy difícil para darle un final a esto, pero indudablemente va a ser muy injusta para algunos equipos”.

Hernán Orcellet (Defensores de Pronunciamiento) “Si los tiempos lo permiten, considero que la clasificación debería ser la pactada en un comienzo de torneo, es decir, de seis equipos, y si hay diferencia de partidos, lo más justo sería hacer un promedio para determinar a esos seis primeros, y resolverlo al estilo playoff o por puntos”.

Sergio Arias (Douglas Haig): “Lo más justo sería, como se viene hablando, dos zonas con los primeros ocho de cada una porque quedan muchos puntos por disputar. Lo más correcto es jugarlo de esa forma, de armar dos zonas y jugar los playoffs”.

Hilario Bravi (Gimnasia y Esgrima): “Si yo decidiera, seis equipos y después playoffs, sobre todo pensando en lo que viene, por el tiempo para hacer otro campeonato, no estar tanto tiempo parado y que alcance para terminar media rueda o una rueda”.

Miguel Fullana (Juventud Unida): “Propongo que los dos primeros de cada zona se queden sin jugar. Los dos últimos de cada zona terminarían el torneo, y de los 12 de cada uno que quedan jueguen seis contra seis, puede ser ida y vuelta o un solo partido, con alguna ventaja deportiva para el que esté más arriba. Ahí van a quedar seis equipos, se sumarían los primeros de cada zona, y se hace de la misma manera. Que queden cuatro, después dos y el ganador asciende. Siempre con la ventaja deportiva para el equipo que terminó primero en la tabla. Me parece lo más justo por la cantidad de fechas que faltan y porque hay algunos que les faltan jugar partidos”.

Ricardo Pancaldo (San Martín): “Me gustaría que se reinicie el torneo y que se termine jugando porque quedan todavía siete fechas. Igualmente se perdió mucho tiempo de entrenamiento y la vuelta va a depender de la preparación que se pueda tener. Me gustaría que se respete lo que se habló desde un principio como reglamento. Que clasifiquen los primeros seis de cada zona y que se eliminen entre sí, y que los ganadores de cada zona sean los ascendidos. De no volverse a jugar también lo mismo, que clasifiquen los seis primeros que ya están, por puntos como estaba pactado y que los ganadores asciendan. Eso sería lo más justo. Si se arranca a jugar finales y no hay terminación de torneos, hay equipos que tienen partidos menos y quedarían afuera”.

Raúl Valdez (Sarmiento): “No estamos sujetos a lo que determine el Consejo Federal, sino las autoridades nacionales. Lo más racional es que no se continúe el torneo, que se otorguen cinco ascensos al Federal A y tres a la B Metropolitana. Que se otorguen dos ascensos a cada una de las zonas y el quinto que sea el mejor tercero de las dos zonas. La temporada pasada la B Metropolitana tuvo cinco ascensos y el Federal A, dos, así que en esta se debería invertir. Las propuestas que estoy leyendo, de torneos reducidos y demás, implica una x cantidad de partidos que no se justifican. Si van a seguir haciendo jugar, es preferible continuar con el formato viejo que tenía”.

Leonardo Fernández (Sportivo Las Parejas): “Lo más importante es que no perjudiquen a nadie. La mejor forma es que se pueda competir, ya sea de cuatro, seis u ocho. Lo mejor y lo más sano para el fútbol sería disputar playoffs o por puntos, pero tratar de jugar y que compitiendo se definan los ascensos”.

Marcelo Milanese (Unión): “Si el torneo termina acá, y los clasificados son cuatro, seis u ocho, no es lo más justo. Lo más justo sería ordenar a los equipos por el promedio sobre el total de partidos jugados porque hay equipos que quedaron libres y otros no, y jugar playoffs, por el tiempo, entre los 14 equipos exceptuando al último de la tabla, ya que si no habría descensos quedaría pero sin intervenir, y definir el ascenso de esa manera”.