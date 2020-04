Pandemia y situación económica inesperada global

Magister Graciela Satóstegui

Al ocurrir algo de esta índole, tal como un problema sanitario mundial, comenzamos a pensar e imaginar cómo podría afectarnos. Antes no nos planteamos la situación, ni pensábamos en las probabilidades de que algo así suceda, ni cómo nos afectaría si se produjera. Nos queda solo como solución maniobrar lo mejor posible las derivaciones y detener el misterio más costoso del Siglo XXI.

Estamos viviendo algo imprevisible. Posiciona a los gobiernos del mundo frente a un reto enorme. El uso de métodos y modelos para actuar en cualquier planteo sanitario. político y económico es desconocido. Lo difícil, es que se les pide a todos los gobiernos del planeta en un mismo momento actuar. El universo humano no estaba preparado. Se están tomando medidas económicas muy fuertes. Esta vez la crisis financiera viene desde lo humano no de los mercados

Esta es la 1° Crisis de la Globalización bien entendida opinan nuestros economistas. La de 2008/9 afectó todos los países y a China livianamente. Fue una crisis a través de los flujos financieros digitales que son los que viajan más veloces. En todos caso lo que más tarda llegar son los referidos a recursos humanos. En la crisis del 2008/9 el foco estaba en EEUU y en Europa. China salió rápidamente del problema y mantuvo el valor de su PBI. América latina ídem.

En este caso el virus pudo desplegarse por el turismo pero también por el universo del comercio. En el norte de Italia prosperaba el mercado con China de la industria del vestido. Además, hay nuevos prósperos chinos que viajan más fuera de su país.

Este virus comienza como problema en China. Y plantea la consecuencia de la movilidad del factor humano. Se confirma su aumento en el Norte de Italia, según los especialistas de análisis económicos, estando ligado a China por el flujo de personas.

América latina se conecta en forma diferente económicamente con China, a través de bienes, flujo que disminuye por el CV19.

Surge problemática de cómo manejar la economía en estos momentos para países con dicha situación con dificultades. En este sentido hay sondeos de consultas hechas sobre la reacción del Fondo Monetario Internacional y otros cuerpos multilaterales de crédito, antes del pico de esta situación, sobre la actitud de dichas corporaciones. Estas fueron influenciadas por los conceptos de Donald Trump, sobre su funcionamiento como organismos internacionales, durante estos últimos 4 años, dónde el gobernante de EEUU hizo todo lo posible para desactivar el multilateralismo.

Fuentes periodísticas internacionales explican que a Trump no le interesó lo suficiente el G-20, ni el Banco Mundial, ni la ONU; es más focalizó sus movimientos hacia el bilateralismo. En este momento su actitud política al respecto es desfavorable a la resolución de la presencia del virus que llega a lo multilateral, diferente a lo que él se opone.

El análisis al que llegamos es que, según la opinión de economistas internacionales, dichos organismos muy útiles en la pandemia, poco activados en este momento, perdieron gimnasia para actuar. Y eso es muy riesgoso en esta situación.

Nosotros, país en riesgo económico y muy dependientes del Fondo, necesitaríamos con urgencia que éste haga una fluida conexión entre los países que lo necesitamos, referido a nuestras deudas y modo de financiarlas.

Nuestra gran preocupación es no caer en la recesión. Para lo cual se debería pensar urgentemente en establecer una forma más adecuada del funcionamiento del Estado. Sus índices de inflación anual van superando el 50%, lo que es muy preocupante, además de la recaudación elevada del impuesto al Valor agregado. Esto nos advierte de un futuro ciclo dañino, que se suma a lo que viene ocurriendo estos últimos tiempos. Agregando a ello la parálisis de los mercados por la pandemia.

Períodos recesivos de los últimos años en nuestro país...



Seguramente que los anuncios de que se instrumentarán moratorias, inducen a mayor evasión. Igualmente, la principal razón de la caída en la recaudación observada en los últimos meses es la falta de dinamismo en la economía.

Necesariamente es ponernos a analizar lo que define Prat –Gay como “la primera crisis de la globalización”.

Los ciclos expansivos aceleradamente terminan en crisis. Lo preocupante es que estas ocurren con reiterada frecuencia, gráfico anterior y sus efectos. Esto nos ha llevado a la actual situación, con un tremendo deterioro social.

A la creciente pobreza, con sus soportes ausentes, como la infraestructura de viviendas, educación y un manejo mediocre de la economía. Se suma una delicada política fiscal que no fue exitosa en el gobierno anterior y que no se vislumbra mejor actualmente. No sirvió poner augurios positivos en el tema público y monetario.

Pensar salir de la recesión sin cambios en la organización del Estado es una alternativa probada que ya vimos no resultó.

Ocuparnos de un re diseño del mismo y coordinar eficientemente lo que corresponde a la Nación y lo que es propio de provincias y municipios sería muy útil.

Buscando una explicación de otro orden, hay pensadores que en estos días hacen una analogía sobre “la teoría del cisne negro” en la economía. A este tema, mercados financieros, se refiere el filósofo libanés Nassim Taleb. Sus dos libros, “¿Existe la suerte?” y “El cisne Negro”, se han convertido en éxitos internacionales.

Para el autor un cisne negro Inicialmente, es un suceso improbable, los cisnes negros son contextos o momentos habituales, tales como el auge de ideologías o simplemente eventos de nuestra vida cotidiana. El éxito de Google y YouTube, y hasta el 11-S, son "cisnes negros". El ascenso de Hitler al poder, la desaparición del bloque soviético, el surgimiento del fundamentalismo islámico, los efectos de Internet y la caída de las torres gemelas en septiembre 2001. Y ahora el Coronavirus.



¿Qué hace que no lo percibiéramos antes de su instalación?

Es posible que nos empeñemos en indagar temas conocidos, postergando lo que no conocemos. Simplificar nos hace vulnerables. También valorar y no recompensar a quienes saben imaginar lo "imposible" es un error muy común.

Volviendo al tema que nos ocupa, la evaluación de activos financieros se basa en cálculos que permiten ponerle un precio a una acción o a un bono, teniendo en cuenta ciertos factores. Esto está bajo monitoreo constante: el flujo efectivo de fondos, la gestión de la empresa, los balances, la dinámica del sector en sí, etcétera. El caso de una pandemia inesperada es otra cosa. Situaciones imprevistas e imponderables.



No se evalúan con anterioridad los cisnes negros. En este momento, nuestro país económicamente, se enfrenta a tres líneas a resolver y en lo posible bajar sus índices: pandemia, la recesión y el balance de pagos.

Un tema muy relacionado con esto último es señalar que la caída del valor de las exportaciones es preocupante. Tengamos en cuenta que hoy para exportar lo mismo se necesita producir más que el año pasado y que los anteriores. Esta cantidad producida, hoy es más difícil no solo por la pandemia sino por las restricciones que sufre el campo por la actual situación política de Argentina y a esa algo disminuida producción, se le agrega el distanciamiento social por la prevención ante el virus CV19.

Imaginando que muchos países lo resuelvan positivamente y rápido, el mundo no puede estar tranquilo mientras que el virus exista en cualquier región de la tierra por más in significante y remota que este sea.