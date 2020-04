Intensifican desde hoy los operativos para evitar la constante circulación de personas

Tras la ampliación de las actividades exceptuadas del cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio ante la amenaza de la covid-19 y a efectos de evitar la mayor circulación de personas, desde el Ministerio de Seguridad provincial informaron que desde hoy intensificarán los controles. Además, evalúan algunos mecanismos que podrían implicar también un cronograma de salidas de acuerdo con la finalización del DNI.

A fin de evitar la propagación del coronavirus y como consecuencia de la ampliación de las actividades exceptuadas a la medida de aislamiento, en relación a la circulación de las personas por la ciudad, El Litoral consultó al ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, y dijo que “observamos que mucha gente comenzó a movilizarse a partir de la apertura de bancos, casas de electrodomésticos, librerías y Rapipagos. Estamos buscando mecanismos para poder ordenar un poco más todas estas actividades”.

“Estamos estudiando alternativas, como las salidas de acuerdo con la finalización del DNI, queremos acotar al máximo que todo el mundo concurra al microcentro. Intensificaremos nuestra presencia en el microcentro, en las avenidas”, comentó.

Y prosiguió diciendo que “la regla sigue siendo la misma: cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Esta disposición es para todos. Hay excepciones puntuales, las cuales no significan que pueden andar todo el día circulando; por eso se solicita que la actividad que realizan sea clara, así como las direcciones de sus lugares de trabajo y los horarios”.

En cuanto a los controles, López Desimoni detalló que “nosotros a partir de mañana (por hoy) vamos a desplegar un nuevo plan operativo que estará a cargo de la Policía y va a tener la firmeza que venimos implementando. Hoy tuvimos 113 demorados (entre mañana y tarde).

“Lo importante es que la ciudadanía debe cumplir, no son consejos, son órdenes, disposiciones normativas con carácter obligatorio que tienen sanción. En toda la provincia ya tenemos más de 100 denuncias penales por atentar contra la salud pública”, sostuvo.

Por su parte, el comisario César Fernández que se encuentra a cargo de los operativos que se realizan en la ciudad se refirió a los operativos y dijo a El Litoral que “hoy (por ayer) hubo mucho movimiento en todos lados en general. Vamos a ver qué medida pueden llegar a tomar desde el Gobierno provincial para que estemos un poco más organizados”.

En relación a los permisos habilitados online por el Gobierno provincial dijo que “se está cumpliendo y mucho los están tramitando. A partir de mañana (por hoy) seremos más estrictos en el cotejo de datos del Servicio de Emergencia 911 a través del Sistema de Gestión de Cuarentena de la Provincia de Corrientes (Sigecc) que se viene implementando para controlar el cumplimiento de la cuarentena. En los casos dudosos acompañaremos a las personas hasta el lugar donde manifestaron que trabajan o deban realizar un trámite. Y si falsearon la información, serán demorados”.

Por último, en relación al decreto 649/2020 que establece el uso del barbijo para circular en la vía publica, dijo que “también comenzaremos con los controles estrictos en este sentido y el que no cuente con la mascarilla, va a quedar demorado”. (MNR)