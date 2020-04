Piden desarrollo de nuevos espacios verdes en los barrios

A partir de las últimas décadas del siglo pasado la ciudad de Corrientes tuvo un desarrollo urbanístico y habitacional de manera explosiva que no tuvo su correlato en cuanto a espacios verdes y recreativos necesarios para la ciudadanía, por lo que desde la Red Vecinal Zona Norte propusieron el desarrollo de nuevos parque, plazas y paseos en terrenos que actualmente se encuentran desocupados. Se trata de un pedido de políticas públicas de lugares para el esparcimiento de la población en zonas de continuo crecimiento como Santa Catalina, La Olla, predios al margen de la Ruta Nacional Nº 12 y en las principales avenidas de la Capital.

Según estudios universitarios, la ciudad de Corrientes cuenta con un déficit en materia de espacios verdes, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, entidad que establece un promedio de 10 m2 por habitante, mientras que en la Capital hay solo 2,3 m2.

La Red Vecinal Zona Norte, entidad local pionera en materia de gestión comunitaria y barrial, planteó la necesidad de políticas públicas que apunten al desarrollo, recuperación, generación y mantenimiento de nuevos espacios verdes destinados a la recreación saludable de la ciudadanía en el contexto de una ciudad en constante desarrollo y expansión. Dentro de las propuestas manifestadas por la organización se encuentran el incentivo no solo de la actual avenida costanera ya consolidada, sino la parte Norte de la arteria ribereña que no tuvo espacio en la agenda en los últimos años.

Otras de las zonas propuestas por la Red Vecinal Zona Norte son el parque Hipódromo, donde solicitan la finalización de obras de desarrollo; los nuevos complejos habitacionales en Santa Catalina y el parque construido en el barrio Ongay de la zona de La Olla; además señalan predios ubicados entre las avenidas La Paz y Maipú, en la zona del Campus Universitario y de la Eragia; entre la avenida Libertad y la Ruta Nº 12; entre Maipú y la Ruta Nº 12, así como también la plazoleta de la Chimenea en el barrio Bañado Norte.

(FC)