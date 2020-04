Subsidio a remises: presentaron el reclamo de 1.000 choferes

En el medio de la situación endémica y a una semana del pago de los subsidios de 7.500 pesos a los choferes de remises y taxis, desde la Asociación de Remiseros de Corrientes informaron que presentaron ante el Gobierno Provincial del reclamo de los 1.000 trabajadores que quedaron excluidos del beneficio que también favoreció al servicio de transporte escolar.

Tras el cotejo de datos que realizó la Asociación de Remiseros de Corrientes con la Subsecretaría de Transporte de la Municipalidad, Juan Castillo, dialogó con El Litoral y dijo que “si bien nos siguen llegando más datos ya hemos presentado un pedido formal al Gobierno provincial por los 1.000 trabajadores que no cobraron el subsidio”.

“La Comuna ya tiene conocimiento del reclamo formal que realizamos porque hubo errores en la carga de datos y como es el Gobierno el que giró el dinero correspondía hacerlo en ese lugar”.

“Esperamos que por lo menos la mitad de los reclamos que efectuamos sean atendidos ya que hay personas que no fueron cargadas en el sistema, como los que llevaron adelante la habilitación anual”, resumió Castillo sobre el reclamo y agregó que “esperaremos unos días para conocer la respuesta del pedido y luego resolveremos qué hacemos”.

En cuanto a las bases que están prestando servicio y los coches que están circulando dijo que “hasta el momento son cuatro, pero no hay más de 100 coches circulando porque la demanda no es suficiente y los gastos que debemos afrontar para trabajar son muchos”.

(MNR)