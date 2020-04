Pedido de ediles del FDT y respuesta desde la dirección del Hospital de Libres

Desde el bloque de concejales del Frente de Todos (FDT) de Paso de los Libres emitieron ayer un comunicado en el cual manifestaron que se reunieron con autoridades del Hospital San José a fin de plantearles que recepcionaron quejas de pobladores que plantearon que en el 107 (número de emergencia) no recibían atención si se trataba de alguna afección que no fuera coronavirus.

En este sentido, señalaron que las autoridades del centro de salud se comprometieron a brindarles una respuesta a su requerimiento.

En tanto, el director del Hospital Jorge Ferreira Dame expresó a El Litoral que “esa reunión se concretó ayer (miércoles). Los recibí porque pensé que iban a aportar algo a esta lucha en la que estamos trabajando muchas personas hace 30 días. Sin embargo, vinieron a pedir información, lo cual resulta extraño porque el Comité de Crisis se reunió 20 veces y nunca los vi a ninguno de ellos”.

“Si asisten van a poder tener precisiones al respecto. Pero me parece que la idea no es ayudar. Están mezclando cuestiones políticas cuando los trabajadores del hospital hace 30 días están laburando sin parar para tratar de proteger a la población. No voy a entrar en su juego político, estoy muy ocupado con la emergencia sanitaria”, aseveró Ferreira Dame.