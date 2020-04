Sirena y advertencia para comerciantes de Santa Lucía

La Municipalidad de Santa Lucía realizó ayer dos acciones para los comerciantes de la localidad como de las medidas de prevención del coronavirus. Por un lado, los Bomberos Voluntarios activaron la sirena a las 12 y a las 20, horarios de cierre obligatorio. En tanto que anoche dieron a conocer un comunicado en el que ratifican la adhesión a los decretos provinciales y nacionales sobre los términos de la cuarentena y que no existen flexibilizaciones.

En la misiva que se dio a conocer, dirigida a los comerciantes, el Municipio recordó que “por sobre todas las cosas” se trabaja para “respetar la vida y la salud de todos, en este sentido entendimos la decisión del Gobernador de no permitir la flexibilización de la cuarentena comunitaria en ninguna localidad, como también no lo permite el DNU de la Presidencia de la Nación”. Por todo ello, expresan: “comunicamos a todos los comercios que no sean considerados esenciales y no estén en la lista del DNU que nuestro municipio sigue adherido a los decretos. Que es conveniente en esta instancia dictar medidas necesarias a fin de evitar la propagación de cualquier virus. (JPV)