“El fútbol será una de las últimas cosas en volver”, afirmó Lammens

Matías Lammens, ministro de Deportes y Turismo de la Nación, avisó que el fútbol será “una de las últimas cosas en volver” por el avance del coronavirus.

“El fútbol es una de las últimas cosas que se van a liberar. Es difícil hacer pronósticos con certezas, pero estimo que vamos a pasar todo abril y mayo sin fútbol”, aseguró el ex candidato a jefe de gobierno porteño por el Frente de Todos.

El fútbol en Argentina se frenó el pasado 17 de marzo en las distintas categorías a nivel nacional, tanto profesional como amateur, y se anticipó tres días al aislamiento social y obligatorio impuesto por el gobierno.

Por otra parte, Lammens se refirió al deporte en términos generales y reconoció: “A todos nos entretiene, pero podemos vivir sin ver actividad deportiva”.

Además, el ministro advirtió en diálogo con A24: “Las recomendaciones de los países más avanzados que han pasado por la etapa en que estamos nosotros son de que haya una distancia de entre cuatro y cinco metros entre la gente, así que por ahora no va a ser posible que la gente pueda salir a correr”.

“Empieza a ser un problema incluso que los planteles regresen a los entrenamientos también, algo que se pensaba que no. Estamos esperando que los infectólogos y los especialistas nos sigan brindando herramientas”, explicó.

A su vez, Lammens, ex presidente de San Lorenzo de Almagro, se refirió a las dificultades económicas de los clubes: “Será muy complicado para todos. Una parte de la economía tiene que ver con la recaudación de la cuota social y una porción está totalmente perdida porque es en efectivo. Seguiremos de cerca cada situación. Lo mismo pasa con los clubes con actividades sociales, que hoy en día se encuentran cerrados”.

“Hablé con muchos dirigentes en este tiempo, entiendo sus preocupaciones y que sientan que no alcanzan las medidas económicas. Yo estuve de ese lado y el presidente, Alberto Fernández, es un apasionado por el fútbol y haremos lo posible en la asistencia”, afirmó.

En esa línea, el compañero político de Marcelo Tinelli en San Lorenzo se colocó en el lugar de directivo deportivo y apuntó a que los futbolistas se tendrán que sentar con los dirigentes a “una reconfiguración salarial”.