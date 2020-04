“Pocho” Romero Feris: “Vinimos a una guerra y estamos saliendo con un raspón”

El ex gobernador de Corrientes, José Antonio "Pocho" Romero Feris, se recupera en Buenos Aires de un diagnóstico positivo de covid-19 y en declaraciones a la prensa agradeció las muestras de acompañamiento.

“Le dije a Marly (Brisco, su esposa): vinimos a una guerra y estamos saliendo con un raspón en el brazo”, sostuvo el ex mandatario correntino en un reportaje concedido a la FM Sudamericana ayer.

“Hoy nos sentimos sumamente recuperados, no tenemos síntomas”, dijo.

“Pocho” Romero Feris precisó así que se se encuentra en buen estado, en plena evolución luego de que fuera diagnosticado con covid-19, a partir de lo cual debió permanecer en observación en un centro de salud privado y, luego, cumplir cuarentena en su domicilio de la Ciudad de Buenos Aires.

El martes próximo el dirigente autonomista se realizará nuevas pruebas médicas junto con su esposa, la ex diputada correntina María Isabel Brisco de Romero Feris, quien también cumple cuarentena obligatoria en su residencia tras recibir confirmación del diagnóstico positivo.

“Son pruebas de fuego, una más de las que ya hemos tenido”, indicó “Pocho” y aseguró que “hay que seguir luchando, más en un tema como este que es inédito, al que hay que clarificar muchísimo”. No olvidó a su amigo Gregorio (aún internado) y todos los que lo ayudan, entre ellos mencionó a Nando, Dorida Insaurralde, entre otros.

El ex senador nacional además envió un mensaje de agradecimiento “y las muestras de acompañamiento de tantos correntinos a quienes abrazo profundamente y les expreso mi deseo de que las cosas sigan mejorando, no sólo en lo personal, sino principalmente en general y para todos”.

“Es una prueba más de las que tuvimos en nuestra vida y esperamos salir airosamente para seguir luchando por lo que creemos”, expresó.