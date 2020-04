Judiciales monitorean el cumplimiento de las medidas de prevención de covid-19

Al cumplirse una semana de la nueva fase de aislamiento social, preventivo y obligatorio, en el Poder Judicial monitorean el cumplimiento de medidas de prevención de covid-19. Además, se realizaron capacitaciones vía videoconferencia.

Desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (Sitraj) informaron a El Litoral que dan seguimiento a las medidas de prevención, recomendadas por las autoridades sanitarias. Esto, en el marco de la prórroga de la feria extraordinaria por la emergencia sanitaria. Según indicaron desde la comisión directiva, se cumplimenta con el distanciamiento social en los lugares de trabajo. No obstante, señalaron que “no existe un protocolo como en el Banco de Corrientes”, por ejemplo, que implique la realización de controles de temperatura en accesos, como así, la colocación de alcohol en gel o líquido en las personas que ingresen.

Además, señalaron que hay edificios, cuyas instalaciones no estarían en condiciones ya que, no permiten ventilación, la cual es una de las recomendaciones sanitarias.

En la semana, además, se realizó una capacitación para personal de mesa de entrada sobre medidas de prevención del contagio y propagación en atención al público ciudadano. Participó, como integrante del comité de crisis del Poder Judicial, Elsie Perez Bertolini, en coordinación con la Municipalidad de Corrientes. Disertó el doctor Jorge Saucedo, miembro del equipo de Salud de la Subsecretaría de Salud de la Comuna.

El curso se realizó a través de videoconferencia. Como medidas de prevención se señaló la importancia de usar protección en boca, ojos y nariz; la desinfección de superficies a utilizar con alcohol o lavandina diluido en agua. También, se recomienda ventilar los ambientes con acumulación de personas cada dos horas; evitar aglomeraciones. En caso de atención al público, se recomienda un vidrio en el mostrador y desinfectar cada cinco personas. La espera se debe realizar afuera, con dos metro de distancia entre las personas. (MB)