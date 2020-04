Pese a la merma coparticipable, Valdés garantizó más fondos para los municipios

El Gobierno provincial garantizó la remisión de fondos coparticipables para los 71 municipios de acuerdo a lo proyectado, pese a la caída de recursos federales. “El gobernador Gustavo Valdés decidió que pese a la caída de coparticipación, las comunas no se vean afectadas y reciban lo que estaba previsto”, informaron a El Litoral fuentes allegadas al Gobierno.

La merma de coparticipación es de alrededor de 2.000 millones de pesos, detallaron las fuentes oficiales. “De todos modos, es decisión del gobernador Gustavo Valdés, que bajo su impronta federal, decidió que los municipios no se vean afectados por la crisis económica y reciban cada centavo de lo que tenían previsto”.

La Provincia además asiste a los municipios con los recursos para hacer frente a los gastos que demande la pandemia del coronavirus.

“Se utilizó diversas herramientas, como por ejemplo, sostener el nivel de los ingresos y articular adelantos de coparticipación, mecanismos que no sólo evitaron la caída de recursos en el trimestre, sino que implicaron un incremento promedio de entre el 45 y el 122 por ciento respecto de igual período del año anterior”, aseguró la fuente oficial.

“Para hacer frente a la pandemia se giraron sumas que van desde un millón a tres millones de pesos, recursos estos que aquellas jurisdicciones que rindan que los mismos han sido utilizados en las acciones sanitarias y otras que tienen que ver con la contención del coronavirus, se les va a convertir en aportes no reintegrables”, reiteraron para confirmar el adelanto que El Litoral publicó en su edición del lunes 13.

“La crisis económica del país, anterior a la pandemia del coronavirus, repercutió con fuerza en los recursos de Corrientes y generó una retracción de los ingresos coparticipables de la provincia en el orden de los 2000 millones de pesos, ahora agravada por la situación sanitaria provocada por el coronavirus”, explicaron.

“No obstante, el gobierno correntino por instrucción del gobernador Gustavo Valdés, decidió no trasladar la pérdida de recursos a los municipios, al contrario mantuvo la proyección del 2019, lo que implicó un crecimiento de los ingresos de los mismos del orden del 45 por ciento en el trimestre”, detallaron.

Mientras que para hacer frente a la pandemia, distribuyó en concepto de adelanto de coparticipación, sumas fijas a los municipios, de acuerdo a las características de los mismos, pequeños, medianos y grandes, calificación que fundamentalmente está relacionada con la cantidad de habitantes de cada jurisdicción, por lo que la distribución determinó que los pequeños recibieran un millón de pesos, los medianos dos millones y los grandes tres millones cada uno respectivamente.

“El gasto que ocasiona la pandemia no estaba presupuestado tanto a nivel nacional, provincial y municipal, dado que se trata de una contingencia”, recordaron.

“Aquellas comunas que en las rendiciones demuestren que los fondos fueron afectados a la lucha contra el coronavirus y en todas las acciones sanitarias en ese sentido, tienen la posibilidad de que el aporte antes mencionado se convierta en no reintegrable”, insistieron.

Más recursos

De esta manera, acumulando las transferencias de coparticipación y los adelantos para afrontar gastos de la pandemia surge que hay municipios que acumularon un incremento en sus recursos del orden del 122 por ciento, como la comuna de Pedro Fernández, que se encuentra en el sector de las más chicas.

Empedrado, en tanto, una localidad en término medio recibió un 53 por ciento más y a un municipio de los grandes como Capital se le giró un 46,44 por ciento más.

“De esta manera se refleja que las comunas merced a una decisión del gobernador Valdés, que determinó que los municipios a pesar de la crisis económica y de la pandemia, también con fuertes implicancias económicas, no sólo no registren una disminución en sus ingresos, sino por el contrario comparativamente a igual período del 2019, registrarán incrementos del orden del 45 al 122 por ciento”, reiteraron fuentes del Gobierno.

Esperan 2.100 millones no reintegrables

El Gobierno nacional prevé asistir a Corrientes con fondos no reintegrables por 2.100 millones de pesos, que se recibirán en 3 etapas, en abril, mayo y junio. Además, la Provincia tendrá la posibilidad de acceder a un crédito de alrededor de 2.100 millones de asistencia financiera, con una tasa de interés del 25%, confirmaron a El Litoral fuentes allegadas al Gobierno nacional.

Estos desembolsos se suman a los 208 millones destinados en ATN, cuya segunda cuota de 104 millones de pesos espera el Gobierno provincial recibir esta semana, además de fondos específicos enviados desde el Ministerio de Salud.

Corrientes recibiría durante abril otros 700 millones de pesos en concepto de asistencia en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Durante mayo se hará de otra cifra similar al igual que durante junio.

La ayuda financiera para las provincias se definió con el presidente Alberto Fernández. Además se está preparando un “fondo de emergencia” por un total de 120.000 millones de pesos para distribuirlos entre las provincias.

Al menos la mitad de ese fondo se repartirá de acuerdo con los porcentajes previstos en la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Con el resto se irán atendiendo demandas puntuales de gobernadores e intendentes.

Esa administración discrecional de una parte de los fondos se debe a que no todas las provincias presentan las mismas necesidades, dado que la situación sanitaria en algunas es más deficitaria que en otras.

La asistencia será de 60.000 millones de pesos a través del fondo de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y 60.000 millones en préstamos a través del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial a tasa muy baja.

