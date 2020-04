Se accidentó el titular del Same en Buenos Aires

El director del Same, Alberto Crescenti, sufrió heridas leves luego de que la camioneta en la que se trasladaba junto a su su chofer chocara contra un auto en el barrio de Recoleta, informó el Ministerio de Seguridad porteño.

El hecho ocurrió ayer por la tarde cuando Crescenti iba a bordo de una camioneta Ford Ranger y ese vehículo embistió a un automóvil VW Surán en Callao y Sarmiento, lo que le generó una lesión al funcionario y médico.

A raíz del hecho, el titular del Same fue derivado fuera de peligro a la Clínica de Los Arcos, en tanto su chofer estaba en buen estado y sólo sufrió algunos golpes, dijeron fuentes sanitarias.

Cuando se produjo el siniestro, Crescenti se dirigía a otro accidente ocurrido cuando una camioneta Amarok conducida por un camarógrafo chocó a un patrullero de la Policía de la Ciudad cerca de allí, en Callao y Arenales.

Los oficiales fueron asistidos y llevados al hospital Churruca, en tanto el otro conductor resultó ileso.

En el lugar, donde permanecía interrumpido el tránsito, trabajaba personal de Bomberos, de la Policía y el Same.

